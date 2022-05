Fiatalok és középkorúak, illetve katonák is sorban álltak pénteken Békéscsabán, a Csaba Centerben, hogy segítsenek. Az egyenruhások között volt Oszlács Norbert tartalékos szakaszvezető, a 104 Rádió 1 műsorvezetője is, aki a harmadik véradására készült. Elmondta, sose fél a tűtől, és most 36 évesen úgy döntött, hogy szeretne rendszeres véradóvá válni, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy megfelelő szinten tarthassák a vérkészleteket.

Kiemelte: az, aki vért ad, nemcsak másokon, hanem saját magán is segít, hiszen jót tesz az egészségnek. A tapasztalata szerint a vérellátó szolgálat munkatársai gördülékenyen és szakszerűen dolgoznak.

Hogy miért bújt angyalbőrbe, elmondta: családi indíttatásból; édesapja vonalán ugyanis mindenki egyenruhás, ő volt eddig az egyedüli, aki nem. Ezért, amikor jött a lehetőség, hogy tartalékos katonaként felszerelhessen, nem habozott, hiszen ezt munka mellett is lehet csinálni.

Lipták József alezredes, a 101. területvédelmi zászlóalj parancsnoka elmondta, hogy 1992 óta ünneplik a magyar honvédelem napját május 21-én: 173 éve, 1849. május 21-én, a dicsőséges tavaszi hadjárat során foglalták vissza a magyarok, szervezett seregként Buda várát az osztrákoktól. Hozzátette: egy ilyen jeles eseményre sokféleképpen lehet emlékezni.

Azt választották, hogy egy olyan kezdeményezést hívnak életre, amellyel felhívhatják a figyelmet a magyar honvédségre, illetve arra, hogy fontosnak tartják a támogatásra szorulók, a bajba jutottak támogatását – így jött a véradás ötlete, amellyel egy hagyomány elején járnak, hiszen tavaly után most szervezték meg második alkalommal.

Hangsúlyozta, egy-egy ilyen esemény a toborzásra is módot ad, hogy megmutassák az érdeklődő férfiaknak és nőknek egyaránt, hogy Békés megyében is van lehetőségük szolgálatot teljesíteni a meglévő munkahelyük, valamint tanulmányaik mellett.

Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta, hogy tavaly volt az első kezdeményezés a magyar honvédelem napja alkalmából, és akkor 124-en nyújtottak segítséget. A mostani cél nem titkoltan az volt, hogy ezt a számot megduplázzák. Ő most a 60. véradására készült, 22 éve szervez véradásokat, és ezeken az akciókon péntekig 1273 liter vért gyűjtöttek össze, megmentve csaknem 8500 életet. Fontosnak nevezte, hogy legyen elegendő vérmennyiség a műtétekhez, a beavatkozásokhoz, és ebben komoly szerep hárul az önkéntesekre. Arra buzdított mindenkit, hogy ne csak így segítsen, hanem szervezzen is véradásokat.