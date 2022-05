Ezek a nagytestű partimadarak – ahogyan ezt a gyűrűzési adatok is bizonyítják -, rendszerint ugyanarra a területre térnek vissza, ahol előző évben is költöttek. Akkor is így tesznek, ha az adott évben nem éppen ideális az időjárás, például szárazság van. Ez nagymértékben befolyásolhatja a költés sikerességét.

Magyarországon – és egész Európában – drasztikusan csökken a nagy godák száma. Ez elsősorban az élőhelyeik átalakulásával, eltűnésével hozható összefüggésbe. A vizes, zsombékos élőhelyekhez kötődnek, amelyekből azonban egyre kevesebb van, s ez a nagy godákat többi parti madárfajnál is érzékenyebben érinti. Éppen ezért bírnak kiemelt jelentőséggel a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságnak a vizes élőhelyek rekonstrukriójára irányuló törekvései. Az elmúlt években számos ilyen rekonstrukciót hajtottak végre, elősegítve ezzel a vízvisszatartást és a madarak sikeres költését.