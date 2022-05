Samu Kálmán, az önkormányzati kft. ügyvezetőjének beszámolójából kiderült, a Hérics Szálló hozta azt a pluszt, amiből ki tudta egyenlíteni a veszteségét a Csorváson a közétkeztetést egyedüliként ellátó napközi konyha működésének, ahonnan a bevételek 65 százaléka származik. A veszteséget az okozta, hogy nincs áremelési lehetőség, holott a nyersanyagárak nőttek. Emellett a járvány miatt elmaradó nagyobb rendezvények miatt kevesebb megrendelést is kaptak. A Hérics Szálló ugyanakkor 60–70 százalékos kihasználtsággal működött. A vendégmunkások mellett a háborús helyzet miatt 12 ukrajnai menekülteket is fogadtak, akiknek nagy része már munkát is talált, és a szállási költségeiket a munkahelyük állja.