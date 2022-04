Mint a legutóbbi szeghalmi testületi ülésen elhangzott, a tervek szerint az Érmelléki új iparterület majdani továbbfejlesztése magában foglalja az útszélesítést, a szennyvízcsatorna-­hálózat építését, a Kolozsvári utca szilárd burkolatú út szélesítését, illetve megerősítését.

A pályázatot konzorciumként nyújtják be a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, vezetője pedig Szeghalom lesz. A tervezett összköltség 141 millió forint. – A testület elfogadta, hogy a város a TOP Plusz Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be Érmelléki iparterület fejlesztése címmel. ­Valamint a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét is jóváhagyta. A napokban pedig a pályázat benyújtása már meg is történt – részletezte Macsári József polgármester a történteket.