Czeglédiné Szappanos Anita, a GySzC Harruckern intézményének igazgatója elmondta, a Honvéd Kadét Programhoz való csatlakozásukkal még több lehetőség nyílik a diákok hazafias szemléletű nevelésére. Mint kifejtette, a fiatalok honvédkadét közismereti képzésben vehetnek részt, honvédelmi alapismeret tantárgyat fognak tanulni, s így megismerhetik, hogy állampolgárként milyen honvédelmi feladataik vannak, és azzal, hogy mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért.

Mindezek mellett számos, a mindennapi életben is használatos tudásra is szert tesznek, ilyen az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás, a táborozási ismeretek, az önvédelem.

Honvédelmi alapismeretekből válaszható tantárgyként érettségizhetnek is. A tanórai elfoglaltságot szabadidős programok is kiegészítik, illetve, a teljesség igénye nélkül, laktanyát látogathatnak, paintballozhatnak vagy airsoftozhatnak is.

Vantal Zsolt ezredes hangsúlyozta, a Honvéd Kadét Program egy olyan űrt próbál kitölteni, ami 2004-ben, a sorkatonai szolgálat felfüggesztésével keletkezett.

– Az ifjúság a kezdeményezésnek köszönhetően betekinthet a katonai élet kihívásaiba. Emellett a programban a nemzetünkért tenni akaró, tettre kész fiatalokat nevelnek, akik a jövő kulcsát jelentik – fogalmazott.

Kovács Zsuzsanna, a GySzC főigazgatója kiemelte, a hazafias nevelésre, a nemzeti öntudat ápolására eddig is kiemelt figyelmet fordítottak.

– A nemzeti értékek a kadétprogram során követendő példát adnak a hazáért tenni akaró, dolgozó és tudó emberekről – nyomatékosította.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, a keddi aláírás is bizonyította, hogy az iskola elkötelezett a nemzet jövője iránt. Gyulának komoly honvédelmi hagyományai vannak, aminek kapcsán Czeglédiné Szappanos Anitához hasonlóan megerősítette, az iskola épülete egykor a Magyar Királyi Honvédség huszárlaktanyája volt.