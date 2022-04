– Békés megyében nagyon sok kiváló étterem van, nem is mertünk a győzelemre gondolni. Felszolgálónk nevezte be a versenybe az Aranypatkót, s látva a szavazatok gyarapodását, közösségi felületeinken tájékoztattuk, mozgósítottuk vendégeinket, akiknek itt is szeretnénk megköszönni a szavazásban való részvételüket és azt, hogy bennünket választottak a játékban, és az Aranypatkót választják a mindennapokban, hogy kedvelik a főztünket, a helyet, a csapatunkat – fogalmazott őszinte meghatottsággal Tóth István, aki 13 éve szolgálja a városlakókat, az átutazókat, a hozzájuk betérőket.

– Mindig azt tartjuk a legfontosabb célunknak, hogy a csárda jellegét megőrizze az Aranypatkó versenyképesen, elérhető áron, házias, magyaros ételeket kínálva. Erre vevők a vendégeink, miközben a modern trendeket is követve igyekszünk sokszínű ételkínálatot biztosítani ár-érték, mennyiség-minőség tekintetében is kifogástalanul – fogalmazta meg cégfilozófiájukat Tóth István, aki nagy csapattal dolgozik, hiszen gyorséttermükben, a Kórház utcán is kiszolgálják a vendégeket.