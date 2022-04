– Hálásak vagyunk minden vendégünknek. A gádorosiak mellett azoknak is, akik autóba ülve akár 60-100 kilométert utazva bennünket választanak. Majd visszatérnek, és ha kell, szavaznak ránk! Ahogy a tulajdonos, Tóth Sándor sem gondolta, hogy ilyen sikerrel zárulhat a Törzshely-szavazás, mi sem reméltük a győzelmet, de ez a siker újabb erőt, motivációt ad 16 fős csapatunknak.

Fiatal, az újdonságokra nyitott, nagy tapasztalattal rendelkező kollektívánk pár év alatt képes volt bebizonyítani, hogy egy kistelepülésen is lehet minőséget kínálni a gasztronómiában, a vendéglátásban – hangsúlyozta Kristó István. Azt is elárulta, a helyben megtermelt alapanyagok jelentik a garanciát a helyi ízekre, de hangsúlyt fektetnek a marketingre is, hiszen az A’la Bárd Étterem nem egy főút mellett, egy nagyváros szívében csalogatja be a vendégeket.