Szó volt az előző évi költségvetésről is. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) jelezte, keletkezett pénzmaradvány, ebből jut az intézményeknek és a városüzemeltetési feladatokra is.

Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) szerint eredményes évet zártak, kiemelte, a kormány 2 milliárd forint támogatást adott az önkormányzatnak. A tervezéskor megfogalmazott fő elvek teljesültek, helyi adókból is több folyt be a reméltnél.

Az önkormányzat nemcsak a kötelező, hanem az önként vállalt feladatait is megfelelő színvonalon látta el – emelte ki dr. Juhász István tanácsnok (Hajrá Békéscsaba). Hozzátette: a város takarékosan gazdálkodott, a fejlesztések folytatódtak, a pénzügyi egyensúly biztosított volt. Szente Béla (Fidesz-KDNP) kérdésére, hogy mire vonatkozik az idénre tervezett 50 millió forintos ingatlanvásárlás, a városvezető elmondta: a piac fejlesztésével kapcsolatban merült fel egy ilyen lehetőség.

Napirend előtt Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) javasolta, hogy 30 éves példamutató gyógyító és közösségért végzett tevékenysége elismeréseként nevezzék el a nemrég elhunyt dr. Ferenczi Attiláról – háziorvosról és önkormányzati képviselőről – a Lencsési lakótelepi orvosi rendelő előtti kis teret, és hogy készítsenek ezzel kapcsolatban majd előterjesztést.

Ezt támogatta mind a Fidesz-, mind a Hajrá Békéscsaba-, mind a Szövetség Békéscsabáért-frakció.

Illegálisan raknak le szemetet

Az előző ülésen Szente Béla (Fidesz-KDNP) hozta fel a témát, hogy a szelektív szigeteknél az illegális szemetelés miatt áldatlan állapotok uralkodnak, most pedig dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba) vetette fel a problémát. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, a városgazdálkodási kft.-nek megvan a jogosultsága, hogy elszállítsa az oda került hulladékot jelzés esetén. Hangsúlyozta: nem az önkormányzat szemetel, de rendet tesz. Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, tavaly 9,2 millió, idén 17 millió forintot szánnak rendrakásra. Úgy véli, muszáj lesz fokozni az ellenőrzést, hozzá hasonlóan Hanó Miklós alpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint is térfigyelő kamerákra lenne szükség. Bűncselekményt valósít meg, aki illegálisan szemetel, feljelentést kell tenni – mondta dr. Juhász István tanácsnok (Hajrá Békéscsaba). Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) szerint magánszemélyek mellett vállalkozások is szemetelnek a szelektív szigeteknél, a kupacban találhatók blokkok, amelyek alapján beazonosítható lenne az elkövető.