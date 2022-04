Kifejtette, az átadót minden évben Tessedik Sámuel születésnapján és egyben a magyarországi szlovák pedagógusok napján tartják. Hangsúlyozta, a mai ember számára is sok üzenete van a szakíró tevékenységének, és annak az örökségnek is, amelyet ránk hagyott. Példájára pedig a mai pedagógusok is támaszkodhatnak, mind az új módszerek és lehetőségek befogadásának tekintetében, mind pedig a koronavírus adta nehéz helyzetekben. Végül elmondta, az Év Pedagógusa díjak átadása mellett a rendezvény célja az is, hogy alkalmat teremtsenek az ország szlovák nemzetiségi pedagógusainak a találkozására és a tapasztalatcserére.

Tótkomlósi és répáshutai pedagógust is elismertek

Az Év Pedagógusa díjakat Lászik Mihály, az Országos Szlovák Önkormányzat Oktatási-Nevelési Bizottságának elnöke adta át Hollerné Racskó Erzsébettel együtt. Az iskolai pedagógusok közül Krcsmériné Gyurkovics Mária kapott kitüntetést, aki a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola énektanára és igazgatóhelyettese, egyben énekkarvezető, és a kultúrcsoport vezetője is. Az óvodapedagógusok közül pedig Lovászné Orliczki Ildikó, a Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha vezetője lett díjazott. Ő tavaly ment nyugdíjba, előtte évtizedekig szlovák nyelvet tanított a kisgyermekeknek, és a környékbeli óvodapedagógusoknak is nagy segítségére volt a továbbképzésben.