Végül Magó Károly zászlós, az MH Szolnok Helikopter bázis történésze elmondta, hálás a múzeumnak, Szabó László családjának és a szarvasi közösségnek azért, hogy megőrizték ezt a hagyatékot, ami egy élet gyűjteménye és alkotó munkája. Elárulta, külön öröm, hogy a Tessedik Sámuel Múzeumban kapott helyet a tárlat, hiszen Laci bácsi is ezt álmodta meg. Hozzátette, utolsó éveiben is gyakran beszélgettek, és szinte minden alkalommal felmerült a kiállítás kérdése, tehát rendkívül fontos volt számára. A tárlatból pedig végül emlékezés is lett egy emberre, aki katona, civil, gyűjtő és alkotó is volt egyben.