A megmérettetésen az általános iskolák felső tagozatos diákjai vehettek részt. Az első, levelezős fordulóban a csapatoknak egy írásbeli feladatlapot kellett beküldeniük. A kitöltés sok utánanézést igényelt, mert mint minden alkalommal, most is az volt a cél, hogy ne az iskolai tananyagot kérdezzék vissza, hanem plusz ismeretek megszerzésére ösztönözzék a diákokat. Öt településről - Békéscsabáról, Dobozról, Öcsödről, Sarkadról és Szarvasról – érkezetek feladatlapok, döntően olyan iskolákból, melyek hosszú évek óta részt vesznek ebben a versenyben. Összesen kilenc csapat küldött be feladatlapot, melyek mindegyike alapos felkészülésről tanúskodott.

Az első fordulóban a következő eredmények születtek:

1. Öcsödi József Attila Általános Iskola ’ATK osztag” csapata, 85,5 ponttal

2. Békéscsaba, Erzsébethelyi Általános Iskola „Termész-eszesek” csapata, 84 ponttal

3. Békéscsaba, Erzsébethelyi Általános Iskola „Havasi cincérek” csapata, 81,5 ponttal.

4-5. (holtversenyben) Szarvas, Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola „Kisvárosi kismesterek” és „Csillagos vakondok” csapatai, 80-80 ponttal.

6-8. (holtversenyben) Szarvas, Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola „Kockás Katicák”, békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola „Vízparti horgászok”, valamint a Sarkadi Általános Iskola csapata, 79-79 ponttal.

9. Dobozi Általános Iskola, 64 ponttal.

Mivel mindössze kilenc csapat küldte be a feladatlapokat, így valamennyiüket meghívják a középdöntőbe, melyet Biharugrán, a Bihari Madárvártán rendezünk meg április 22-én, reggel 9.00 órai kezdettel. Ott bemutató előadásokat, információkat hallhatnak majd a térségről, a Körös-Maros Nemzeti Parkról. A középdöntőben is igyekeznek az iskolai tananyagon túli, plusz információkat átadni a diákoknak.