Két fiatal egyetemista most visszatért, hogy nyolchetes gyakorlatát egykori iskolájában tölthesse el. Egyikük Gombos Panna Kata. Négy éve, amikor érettségire készülődve dönteni kellett, hogy a nagybetűs ÉLET iskoláját hogyan folytassa, úgy döntött, jelentkezik a szarvasi Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karára. Azóta se bánta meg.

– Kezdetben tartottam attól, hogy miként válok képessé erre a feladatra, de amennyire féltem, mára annyira megszerettem. Tanulmányaink ideje alatt, amikor a gyakorlóiskolában hospitálni (órák csendes megfigyelése) jártunk, rájöttem, milyen nyitottak, közvetlenek a kisgyermekek.

Amikor a szakmai gyakorlatomra készültem, egyértelmű volt, visszatérek egykori iskolámba, hiszen tanulóként is segítő, családias közegben éreztem itt magamat. Most is sok segítséget kapok mentoraimtól, Ravaszné Horváth Mariannától és Poórné Bokor Hajnalkától a 2. osztályban. De kipróbálhatom magamat az 5. és a 6. osztályokban is (Koncsek Árpádné és Fazekasné Jankov Ildikó segítségével), hiszen műveltségi területem az angol és a magyar, és jövőre már matematikát is taníthatok – sorolta. Panna elárulta, erőssége a játékosság, a következetes szigor. Segítőitől pedig azt tanulta meg, hol vannak azok a határok, amiket meghúzhat önmaga és a gyerekek érdekében.

Németh Szilvia pályaválasztása is hasonlóan alakult, Pannával korábban osztálytársak voltak, együtt mentek el Szarvasra felvételizni. Ám Szilvi főállásban dolgozik a vendéglátásban, sikeres felvételije után levelezőn kezdte el a tanítóképzőt. Ha lediplomázik, a katedrát választja – ebben biztos. Az ő műveltségi területe az angol nyelv. A gyakorlati időszak alatt Jankó Mónika és Horváth Tímea, a negyedikesek tanítói segítik őt. Amikor a felső tagozatosoknál tanít, akkor Fazekasné Jankov Ildikó ad számára sok jó tanácsot­.

– Szerintem én türelmes vagyok és segítőkész. A nagy ricsaj és a magatartásbeli problémák kezelésére itt, a való életben kell jó praktikákat tanulnom, ezt tankönyv mellett nem lehet – mondta a leendő tanító. Azért, hogy tempósan lehessen haladni a tananyaggal (ami nem kevés), fontos, hogy bármilyen kezdő is valaki, az órákon megtartsa a fegyelmet és fenntartsa a diákok figyelmét.

Bene Gabriella a Táncsicsban érettségizett, ő Kecskemétre felvételizett, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógia Karára sikerrel. Elmesélte, testvére 12 évvel fiatalabb, nagyon szeret vele foglalkozni.

– Az online oktatás idején magyaráztam neki a tananyagot, énekből is hozzám fordult, majd boldogan újságolta a sikerélményét. Ez is motiválta a pályaválasztásomat, de egyébként is szeretek magyarázni. Műveltségi területem a természetismeret, mert közel áll hozzám, tanítása közben sokat lehet beszélgetni, elmagyarázhatom a tananyagot.

Gabi mentora Feketéné Varga Mónika és Koczka Istvánné. Sokat tanult tőlük az eltelt háron hét alatt.

– Úgy tapasztalom, erősségem, hogy tudok fegyelmezni, megtalálom a korosztályokkal a közös hangot. Amit hiányosságomnak érzek, az a módszertani sokszínűség. De azért vagyok, vagyunk itt, hogy ilyeneket ellessünk, megtanuljunk – tette hozzá optimistán­.



Szívesen tanítanának helyben

A gyakorlati képzés feladata, hogy elősegítse az eredményes tanítói tevékenységet; a nevelő-oktató munka széles skáláját gyakorolhassák a leendő pedagógusok. A hallgatók számára délután nem ér véget a munka: otthon késő estig óravázlatokat készítenek másnapra. Aktívan részt vesznek az iskolai közösségi tevékenységekben is. Gabi elárulta, szívesen maradna ebben az iskolában tanítóként. Panna párja Budapesten él, követné diplomája megszerzése után. Szilvi egyelőre a diplomamunkájára koncentrál.