Kürti Sándor polgármester, aki maga is részt vett az akcióban és az egyesület tagjai számára főzött ebéd készítésében is segédkezett, elmondta, az egyesület programja erősíti a környezettudatosságot, nagyon jelentős lépés településképi szempontból, és a közösség formálásában is szerepet játszik.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy van egy olyan csapat, amely önkéntesen, segíteni akarásból tesz Tarhosért – hangsúlyozta Kürti Sándor, aki szólt arról, hogy a temető körül 380 fát ültetett el az önkormányzat.

Barta István Zoltán elmondta, nagyon fontosnak tartja azt a munkát, amelyet az egyesület végez, ezért is állt az akciójuk mellé:

– Személyes emlékeimet is felszínre hozta a kezdeményezés, hiszen 42 éve, 1980 januárjában ültettem el akkori tarhosi otthonunk mellett a karácsonyfánkat, ami azóta alaposan megnőtt, és most is áll – hangsúlyozta. – Már akkor elhatároztam, hogy ha lehetőségem lesz, részt veszek majd fa- vagy erdőtelepítésekben. A mai napig kötődöm Tarhoshoz, ezek együttesen ösztönöztek arra, hogy maga módján támogassam a kezdeményezést.