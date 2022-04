– Egy olyan helyet szeretnénk kialakítani, amely alkalmas lehet különböző tematikus, például karácsonyi ünnepi vásárok megtartására, de például egy-egy civil szervezet rendezvényének is megfelelő helyszínként szolgálhat – fogalmazott Siklósi István. A fejlesztés során arra is figyelnek, hogy a pavilon lehetőséget nyújtson a buszközlekedést igénybevevők kerékpárjainak fedett helyen történő elhelyezésére is, ez ugyanis már régi igénye volt a helyieknek.

Siklósi István elmondta, hogy a helyet az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ működteti majd, a fejlesztés az intézmény közösségi tereit bővíti majd.

A polgármester megtudtuk, hogy zajlik a piacsarnok felújítására kiírt közbeszerzési eljárás, amely közvetlenül a pavilon közelében található. A polgármester úgy vélekedett, hogy akár szeptemberre ez a beruházás is elkészülhet majd.

Mint ismert, a kormány 164 millió forintot biztosított a mezőberényi piac, illetve a több mint 40 éves csarnok felújítására a helyi önkormányzat számára.

A fejlesztés részeként felújítanák, átalakítanák az elektromos rendszert, korszerűsítenék a világítást, illetve hangosítási rendszert ugyancsak kialakítanának. A vizesblokkot is felújítanák. Cserélnék a nyílászárókat a homlokzati falakon. Az épület elavult, így közel 300 négyzetméternyi ablakfelület cseréjére, vasszerkezeti elemeinek felújítására is szükség van.

Álmennyezet kialakítása és lábazati szigetelés ugyancsak szerepel a tervek között. Napelemes rendszert építenének ki, emellett kifestenék az acélszerkezeteket és a falfelületeket­. A belsőépítészeti munkák során az új piaccsarnok belső felülete dizájnelemekkel fog megújulni.