Békéscsabán Póstelek közelében, erdős környezetben, kétgenerációs családi ház rengeteg extrával, horgásztóval eladó.

Az ingatlan kettő részből áll. A főépületben egy amerikai konyhás nappali, közlekedő, kettő szoba, tusolós, és kádas, szaunával rendelkező fürdőszoba, külön WC található, nagy terasszal. A másik részben pinceszint, kétállású garázs, konyha, kettő szoba, közlekedő, zuhanyzó és WC található a kazánházzal.

Az épület 2002-ben épült, állapota újszerű. Tartozik hozzá még egy 105 négyzetméteres filagória gépesítve bútorozva.

A telek 3500 négyzetméter. Ipari áram, 2 darab fúrott kút zárt emésztő kialakítva. A fűtést vegyes kazán, napelemes rendszer, biztosítja, de cseppfolyós tartály lehetősége is be van építve. A belső burkolatokat mázas kerámiával és laminált parkettával alakították ki. Ezenkívül tartozik az ingatlan együtteshez egy horgásztó is amelynek leírása a következő: Békéscsabán Póstelek közelében vízjogi és használati engedéllyel rendelkező horgásztó eladó.

A bekerített telek területe 26000 négyzetméter. ebből a vízfelület 10000 nm. A tó telepített és folyamatosan visszatelepített.



