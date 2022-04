Tompáné Varga Nikolett éppen a két kicsivel, Attilával és Bíborkával otthon játszott, amikor felhívtuk. A kicsik betegeskedtek, de ez nem akadályozta az anyukát abban, hogy elmesélje, milyen az életük öt gyermek mellett. Ahogy ő röviden summázta: teljesen átlagos.

– Igen, vágytam arra, hogy fiatalon szüljek. És több gyermeket. Egyetlen félelmem volt csupán, hogy majd minden gyermekemet egyformán tudom-e szeretni. De azt gondolom, ez más édesanyában is megfogalmazódik.

Nekem egyszerre három kislányom született, és nagyon rövid idő alatt még két gyerkőc, így az öt mellett megtapasztaltam: nem lehet egyformán szeretni. Mert mindegyiket másért, másként és máshogyan szeretem. De nagyon!

Már a lányok születésekor (a nagymamák alkalmankénti segítsége mellett a férjem egy hétig volt velünk a nap 24 órájában itthon) jobbára egyedül intéztem mindent. És ez így van ma is. De ez nekem nem probléma – mondta az édesanya a világ legtermészetesebb módján, majd a napirendjüket sorolta.

– Fél 7-kor kelek és keltem a gyerekeket, fél 8-ra mindenki útra kész. Ikerkislányaink és a fiunk is nagyon önálló, én meg szeretek pontos lenni, így az oviba érkezéssel sincs problémánk. A férjem addig vigyáz a legkisebb kislányunkra, majd leváltom, és közben megiszom a meleg kávémat. Ez nagyon fontos! – nevette el magát az anyuka. Ha kell, ebédet főzök, játszunk Bíborkával. Most a betegség miatt a két legkisebbel. Délután megyek az óvodába a gyerekekért, hatkor vacsora, majd fürdés, mese és 8 órakor alvás. A napirend jól tartható, amihez igyekszünk ragaszkodni, mert utána jön el az énidőm. Teregetek, hajtogatok, közben filmet nézek, majd olvasgatok. No, ilyen az én életem. Szerintem semmi különleges. Ja! De! Én ettől vagyok boldog. Hétvégéken kicsit tovább pihenünk a párommal, majd együtt a kertben főzőcskézünk.

Az édesanya azt is elmesélte, hármas ikreik (Hanna, Bogi és Niki) születése után tervezték egy kisfiú érkezését: –Attikával nem volt egyszerű a terhességem, de nagyon akartuk őt. Miután megszületett, éreztük, így kerek a család. De Bíborka is „bekopogott” tavaly.

– Már vele együtt érezzük: így kerek a mi családunk. Nem bonyolítjuk túl a dolgokat. Én a gyerekeket önállóságra nevelem, nem görcsölök rá semmire. Ettől könnyebb az én életem is. Az ikrek nagyon várták öccsük, majd a hugi érkezését is. Ám a lányok hármasa nagyon összeforrott, a két kicsire nagyon igaz a szoros testvéri szeretet, miközben valamennyien szeretik egymást. Én pedig imádom mindegyiket, másként, másért – mondta az édesanya.

S hogy miként készülnek anyák napjára a Tompa család gyermekei? A gyerekek apukája mindannyiszor előre jelzi, milyen jeles nap közeleg. Olyankor a lányok készülődnek, napokon át rajzolnak, hogy meglepjék anyukájukat. Van egy nagy doboza a családnak, abban megőrzik a különleges darabokat, hogy sok év múlva, nosztalgiával vehessék elő és nézegethessék a gyermeki alkotásokat.