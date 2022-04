A benevező iskolák online tesztet töltöttek ki, a második fordulóban már esszét írtak. Az előzetes feladatot tavaly októberben küldték el: másfél perces korabeli filmhíradót készítettek, feltárva az előzményeket. Történelemtanáruk hozzátette, a korabeli polgárokat, rongyos gárdistákat, rikkancsokat a Munkácsy múzeum és a Jókai színház közreműködésével tudták megidézni. A kisfilmre ők kapták a legmagasabb pontszámot, sőt, elhozták a zsűri különdíját is. Dr. Szenográdi Péter hangsúlyozta, a legügyesebbeknek még szeptemberben felkészítő tábort is szerveztek, így a fiúk egyetemi előadáson vettek részt, ellátogattak a soproni levéltárba, megnézték a történelmi helyszíneket, a népszavazás egykori választókerületeit, sőt, helyi szakemberekkel is megismerkedte­k.

– A március végi döntőben mi képviseltük a két teljes alföldi régiót. A feladatok során a lexikális tudás helyett inkább a csapatmunka, a játékosság, ötletesség, kreativitás került előtérbe. Nyomtattak korabeli lapot, amiben tíz elrejtett hibát kellett megtalálniuk a diákoknak. Volt kreatív totó, sőt, divatbemutatón kellett feleleveníteni a jellegzetes korabeli figurákat – részletezte.

A békéscsabaiak mindössze két ponttal maradtak le az aranyéremről, de nagy örömmel, felejthetetlen élményekkel és értékes ajándékokkal tértek haza. Felkészítőjük kiemelte, Kesjár Andor úgy lett döntős, hogy társaitól eltérően nem történelemből szeretne továbbtanulni, mérnöknek készül. A fiú az angol OKTV döntőjébe is bejutott; egyéniben az előkelő 21. helyen végzett.

Békési Dániel, Born Attila és Dankó Gergely

Dr. Szenográdi Péter osztályából ketten ugyanazon a napon a Szeghalmon megtartott Kovács János országos földrajzversenyen is remekeltek. Uhrmann Kristóf és Szabó Dániel bejutott a legjobb tizenegybe, a szóbeli döntőbe. Egy természetföldrajzi és egy gazdasági-társadalomföldrajzi tételt húztak, rövid felkészülés után pedig atlasz nélkül feleltek egyetemi oktatók előtt.

– Kristóf harmadik, Dániel pedig hatodik lett, nagyszerű volt kétszakosként egy napon országos döntős sikereket bezsebelni.

Tanácsot adtak IV. Kun Lászlónak

Az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen Brazda Zsolt csapata az 5. helyet szerezte meg saját divíziójában. A 10. osztályos Born Atilla, Békési Dániel és Dankó Gergely a szegedi területi versenyen győzve jutott a döntőbe, ahol 32 háromfős csapat mérkőzött meg. A fiúk kockázatelemzés és swot-analízis módszerével mérlegeltek és oldottak meg egy konkrét történelmi szituációt.



– IV. Kun Lászlónak kellett tanácsot adniuk a morvamezei csata kapcsán, elemezve a király belpolitikai, egyházzal kapcsolatos helyzetét, a bárókkal való viszályát – részletezte a történelemtanár, hangsúlyozva, a sikerhez sajátos gondolkodásmódra, csapatmunkára is szükség volt.