Várkonyi Tibor, a gyulai Várkonyi Bisztró és Bár tulajdonosa kiemelte, tegnap érkezett meg hozzájuk a lefrissebb étolajszállítmány, literje 1170 forintért. Egy esztendeje 350 forintot fizettek az ugyanilyen étolaj literjéért.

– Az áram- és a gázdíj is hasonló mértékben emelkedett, de a gyümölcsöket és zöldségeket, a húsokat is korábbinál drágábban szerezzük be. Tíz-tizenöt százalékkal emeltünk árat, de ez nem fedi le a költségek növekedését. Lényegében azért dolgozunk, hogy elfáradjunk – hangsúlyozta a gyulai étterem tulajdonosa.

Hozzátette, a turizmus éledezik Gyulán, és minél kellemesebb lesz az idő, annál többen jönnek. Ők már jobban kimozdulnak a szálláshelyükről egy-egy sétára, és betérnek éttermekbe. Jönnek a ballagások, már erre is jelentkeznek be családok, társaságok. A születés- és névnapi rendezvények száma, illetve ezeknek a létszáma azonban visszaesett.

Tyetyák Magdolna, a megyében 18 üzletet működtető Élésker Kft. ügyvezetője elmondta, egy ideje Békésben három városban is bővítették szolgáltatásukat, és déli menüt kínálnak. Mégpedig Békéscsabán, Gyulán és Mezőhegyesen. Az ügyvezető a békéscsabai Lencsési ABC-ben kitért arra, sokan igényelték, hogy a vásárlás után meleg ebédet is vihessenek haza.

– Sok a környéken egyedül élő, akinek nem éri meg csak magára főzni naponta – ecsetelte Tyetyák Magdolna. – Mások is kérték, hogy a kávézóban menü is legyen. A megemelkedő költségek miatt mi is rákényszerültünk az áremelésre, de a forgalmat elnézve, úgy gondolom, ez elviselhető mértékű volt.

Az ügyvezető szólt arról, üzleteikben zavartalan az ellátás abból a hét alapvető élelmiszerből, melyekre hatósági árat vezetett be a kormány. Ide tartozik a búzafinomliszt, a kristálycukor, a 2,8 százalékos tehéntej, a napraforgó-étolaj, a csirkemell, a csirkefarhát és sertéscomb. Felvásárlási láz nem érzékelhető, de az tény, hogy nagyon keresettek ezek a termékek.

Gulyás Tamás, a békéscsabai Mezőker Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője kiemelte, átlagosan 20–40 százalékkal emelkedtek az árak tavalyhoz képest.

Igaz ez a mostanában beérkező, Békés megyei primőrökre is. Jelenleg már kapható a fóliás, üvegházi paradicsom, a hegyes-erős és a tölteni való paprika, valamint a karalábé és az uborka. Gulyás Tamás elárulta, a gyümölcsöknél már az alma vezet, narancsból, mandarinból és banánból kevesebb fogy. A vásárlók kiéheztek a friss magyar primőrre, de az árak miatt egyelőre csak csipegetnek ezekből megyénk piacain és üzleteiben.

A kereslet nem esett vissza

Gazsó János, a békéscsabai Stones Étterem és Pizzéria ügyvezetője kifejtette, piaci árakon szerzik be az alapanyagokat, az árstop a több étteremhez hasonlóan náluk sem érvényes.

– Az étolaj, a liszt, a csirke- és sertéshús jelentősen drágult. Némi áremelést, 10–15 százalékost ugyan végrehajtottunk februárban, de a költségeink ennél jóval nagyobb mértékben emelkedtek – hangsúlyozta az ügyvezető.

– Ilyen helyzetben akkor tudunk talpon maradni, ha a legszélesebb körű szolgáltatást nyújtjuk. Vagyis megtalálják az érdeklődők a helyben fogyasztható, déli menüket, étlapról is rendelhetnek, és működnek a házhoz szállítások. Szerencsére a kereslet nem esett vissza, ami igazolja, hogy jó ételeket készítünk, és a költségnövekedés ellenére sem engedünk a minőségből.

Gazsó János szólt arról, az éttermi szolgáltatásokra azért is vevők az emberek, mert sokan délben nem tudnak hazamenni ebédelni, hétvégén pedig mindent összeszámolva nem drágább egy leves és egy sültestál rendelése annál, mint hogy egész délelőtt a konyhában álljon a háziasszony.