Ott találkoztunk Balogh Ákossal, aki megpihent pár percig a lépcsők előtt, majd segítséggel elfoglalta helyét a mozgásukban akadályozott személyeknek kialakított liftben.

– Én minden alkalommal elmegyek szavazni, ebben nem akadályoz semmi. Korábban a Bocskai utcai szavazókörhöz tartozott lakóhelyem. Elköltöztem, most először szavazok a Táncsics épületében. A korábbi helyszín is akadálymentesített volt. Hiába, no, lépcsőzni, mankóval járni nem egyszerű - tette hozzá.

Miután leadta voksát, még elmondta, ezúttal is problémamentes volt az épületbe való bejutása, ahogy szavazatának a leadásában is kapott segítséget, tehát nem ütközött semmilyen nehézségbe.