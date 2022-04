Doki és csapata már állítja a sátrakat a Szlovák Kultúra Házának udvarán. A Hetedik Lépcső folyóirat felelős kiadójának beceneve onnan ered, hogy Orvos Miklósként keresztelték meg a megyeszékhelyen. Jelenleg a budapesti Hrabal Söröző tulajdonosa is, de amikor csak teheti, hazajön szülőföljére. És nem üres kézzel, hanem sokféle komlószörppel, most például húsvéthoz illő cseh zöld sörrel is.

– Hrabal a Sörgyári capriccio című regényét a nymburki, sörfőzdei élményeiről írta, a filmet Jiří Menzel rendezte, milliókkal szerettette meg ő is a boldog békeidőket és a kisvárosi sörgyár világát – hangsúlyozta Orvos Miklós. – Menzel zseniális filmjeinek egyikében, az „Én kis falum”-ban hangzik el a következő, filozófiai mélységű párbeszéd a doktor és a teherautó-sofőr között: „Van valami behűtve a hetedik lépcsőn?” „Máris.” „Idefigyelj, Karel, hogy jöttél rá, hogy a hetedik lépcső a legideálisabb a sörnek?” „Sokéves megfigyelés eredménye. A hatodikon még túl meleg van, a nyolcadikon már túl hűvös.” Majd szertartásosan arcukhoz érintették a hűvös palackot, kortyoltak belőle, közben hunyorogva a kora nyári napba néztek.

Így lesz ez péntektől vasárnapig Csabán, a Szlovák Kultúra Házának udvarán is, reggeltől estig. Krajcsovics Hajnalka, a Szlovák Kultúra Házának igazgatója kiemelte, Egészség, tisztulás, szépség, fiatalság, szerencse egész évben – Húsvéti csodapraktikák címmel számos programot tartanak.

A nagypénteki nagymosakodást is felidézik. A csabai szlovákoknál nagypéntek dologtiltó nap volt, a nőknek folyóvízben kellett tisztálkodniuk. Ezzel arra is emlékeznek, hogy Jézust a katonák a Cedron patak vizébe taszították, mely ezáltal szentté vált.

– A hagyomány szerint nagypéntek hajnalán a Csaba környéki vizek gyógyítóerővel bírnak – idézte fel Krajcsovics Hajnalka. – Tudták ezt szlovák őseink, akik rituálisan megmosakodtak a Körös, avagy a kutak vizében. Ezt élesztjük újjá már sokadik alkalommal, amit kistemplomi szlovák passióéneklés követ. Aztán pedig folyik a cseh sör egészen vasárnap estig a Szlovák Kultúra Házának udvarán.