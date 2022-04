Kultúra 20 perce

Mesekönyvvel is segítik a menekült gyermekeket Békéscsabán ismét

A minap a fővárosban, az Országos Széchényi Könyvtárban mutatták be a Ribizli a világ végén című, ukrán nyelven megjelent mesekönyv második, bővített kiadását, amelyből kaptak ukrán menekült gyermekek is. Az eseményen részt vett Potapenko Attila, a békéscsabai ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke, aki elmondta: a kötetből érkezik a városba is.

Potapenko Attila beszélt az ukrán nyelven megjelent mesekönyvről /Fotó: Bencsik Ádám/

A mesekönyvből érkezik a Békés Megyei Könyvtárba és a Békéscsabán letelepedett ukrán családokhoz. Potapenko Attila, a békéscsabai ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke emlékeztetett: 2019-ben jelent meg Zalka Virág Csenge népmese-válogatása. A magyarországi ukrán fiatalok és családok egyesülete, a Nova Hvylja pedig tavaly indított el egy sorozatot, és – más illusztrációkkal – kiadtak ukrán nyelven a kötetből több mesét. Ehhez a kormány mellett hozzájárult többek között a békéscsabai ukrán nemzetiségi önkormányzat is. Az eredeti cél az volt, hogy a magyarországi ukrán gyermekek közelebb kerülhessenek a mesék által a magyar kultúrához. Hozzátette, most ennek könyvnek a bővített, azaz második kiadása jelent meg, hogy ezzel is segítsék a háború elől menekülő ukrán gyermekeket, családokat. /Fotó: Bruzák Noémi/MTI/ Potapenko Attila elmondta, Békéscsabán az ukrán nemzetiségi önkormányzat 2019-ben jött létre, hogy megismertessék a helyieket az ukrán kultúrával, gasztronómiával, illetve az ukránokat az itteni hagyományokkal. Rendezvényeket terveztek, ám azok többsége elmaradt a járvány miatt. Az idei költségvetésükből a háború elől menekülőket segítik. Kiemelte, annak, aki segíteni szeretne, olyan szervezeteket érdemes támogatnia, amelyek eljuttatják határon túlra az adományokat. Kapcsolódó cikkünk ITT olvashatja.

