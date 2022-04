– Azon ritka települések közé tartozunk, amelyek elmondhatják magukról, hogy a központjukban, illetve ahhoz közel kikötő, kellemes környezetben fekvő liget és rekreációs célokra is kiválóan alkalmas horgásztó egyaránt található – tette hozzá Lipcsei Zoltán.

– Ezekkel a lehetőségekkel élni szeretnénk. Középtávon a kikötőnket is bővíteni kívánjuk, illetve a csatlakozó infrastruktúrát is tovább modernizálnánk. Az önkormányzat egyébként a korábbi években már a ligetben is több fejlesztést végzett el, ebbe a folyamatba tartozott az ott található pavilon megújítása is.

Új parkolókat hoznak létre

Lipcsei Zoltán polgármester elmondta, a beruházássorozatot egyéb fontos fejlesztések is kiegészítik. A művelődési háztól az alapszolgáltatási központig teljesen új járdát építenének a TOP Plusz program keretén belül. Ez a rész érinti a gyógyszertárat, illetve az iskolát is, a négy intézmény miatt is tartják nagyon fontosnak a beruházást. A polgármestertől megtudtuk, a művelődési háznál parkolók kialakításában is gondolkodnak, valamint fákat is telepítenének. A parkolók kialakításához területet is vásárolna az önkormányzat, amivel a gépkocsikkal történő megállás gondjait is enyhítenék az említett közintézmények közelében.