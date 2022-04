Balla Ferenc elmondta, a megyeszékhely közigazgatási területén összesen 53 játszóteret, fitneszparkot üzemeltet az önkormányzat. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője hozzátette, előbbieken csaknem 300, utóbbiakon közel 100 eszközre kell odafigyelni. – Heti, havi, negyedéves és éves felülvizsgálatok során ellenőrzik a szakembereink az elemek általános állapotát, megnézik, hogy jól betöltik-e funkciójukat, nem rongálódtak-e meg. Vizsgálják a parkok környezetét is: nyomon követik az eséscsillapítók, a kihelyezett padok állapotát, a terek tisztaságát, a zöldfelületek rendezettségét. A homokozókban frissítik, pótolják a homokot, ürítik a szeméttároló edényeket – részletezte Balla Ferenc. Hangsúlyozta azt is, hogy a játszótéri és fitneszeszközök műszaki felülvizsgálata a hatályos rendeletek értelmében háromévente lenne esedékes, de mivel ezeket nem egyszerre telepítették, évente elvégzik a felülvizsgálatokat.

A felmerülő kisebb anomáliákat, például a hintaláncok, hintaülőkék, kopott csapágyak cseréjét, kilazult csavarok meghúzását a kollégái azonnal, a helyszínen megoldják. Nagyobb problémák, például csúszda-, rugó-, faelemtörés esetén az eszközt lezárják, így megakadályozva a további használatot és a baleseteket. Ezzel egy időben az önkormányzat felé is jelzik a rendellenesség nagyságát, típusát, megoldási lehetőségét, és meg is kezdik a hiba elhárítását.

Békéscsabán a Lencsési iskola melletti játszótéren is elvégezték a közelmúltban a karbantartási munkálatokat /Fotó: Imre György/

– Az esetek többségében a békéscsabai játszóterek használata rendeltetésszerű, azokon a kevésbé forgalmas helyeken fordul elő olykor rongálás, amelyek kamerákkal nem beláthatóak – tette hozzá az ügyvezető. Vésztőn Gyulai András, a városüzemeltetési iroda igazgatója hangsúlyozta, törekszenek arra, hogy időtállóak és a gyermekek számára biztonságosak legyenek a játékok. A tereket fakerítésekkel vették körbe, és ha egy-egy elem esetleg elkorhad, helyükre újat szerelnek fel.

– A művelődési központ mögötti, a ligetben és a református templomkertben lévő játszótereknél, valamint az állami általános iskola előtt és a sporttelepen lévő sportparkokban is zajlanak, zajlottak nemrég munkálatok – tette hozzá. A homokot előző év végén mindenhol kiszedték, és a közelmúltban pótolták vissza, a tavaly ősz óta lehullott faleveleket, letört gallyakat szintén összeszedték. A szakemberek időről időre átnézik a meglévő eszközöket, és elvégzik a szükséges feladatokat, ha kell, javítanak, igazítanak. Kétegyházán is figyelnek a heti, havi karbantartási feladatokra, a homokot is rendszeresen fertőtlenítik, nincs a lakosság részéről semmire panasz.

– A közterületi játszóterek közül az egyik, az újfalusi most újul meg, egy hónapon belül a biztonsági követelményeknek, szabványoknak megfelelő kétüléses hinta, libikóka, körforgó, rugós játék, vár, homokozó és csúszda várja a gyerekeket – emelte ki dr. Rákócziné Tripon Emese. A polgármester hozzátette, időnként adódnak meghibásodások, de ez természetes, a használattal jár. Szándékos rongálást mostanában nem tapasztalnak, ami a felszerelt térfigyelő kameráknak is köszönhető.