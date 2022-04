A kormányhivatalnál kitértek arra, csak a jogszerűen használt területek szerepelhetnek a kérelemben. A jogszerű földhasználat jogcímeit a törvény tételesen meghatározza. Főszabály szerint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó az adott terület jogszerű használója.

A földhasználat egyéb okiratokkal is igazolható. A törvény azonban a jogszerű földhasználat fogalmában sorrendiséget is megállapít, így például ha az adott területnél van nyilvántartásba bejegyzett földhasználó, az megelőzi azt, aki vele szemben egyéb jogcímen, vagy dokumentummal kívánja igazolni a használatot.

Az állatlétszám-alapú támogatások igénylésének alapvető feltétele, hogy az érintettek az állatokra és a tenyészetekre vonatkozó adatokat – figyelemmel a juh- és szarvasmarha ENAR-rendelet szerinti bejelentési határidőkre is – a támogatási kérelem benyújtási időszakának végéig bejelentsék, azok az ENAR-nyilvántartásban szerepeljenek.

Keressék munkatársaikat!

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos kérdéseikkel ügyfélfogadási időben keressék a főosztály munkatársait Békéscsabán, a Szerdahelyi utca 2. szám alatt, vagy a 66/814-520-as telefonszámon. Kérdéseiket e-mailben is feltehetik az [email protected] címen – hangsúlyozták a Békés Megyei Kormányhivatalnál.