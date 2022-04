Kozsuch Kornél szülei a helyi termelőszövetkezetben dolgoztak, s nyaranta kisgyerekként ő is sokat segített nekik.

– Gyógynövényeket és hibridkukoricát termesztettünk. Édesapámnak és édesanyámnak köszönhetően nagyon megszerettem a mezőgazdaságot, és 1994-ben önállóan szántóföldi növénytermesztésbe kezdtem – ecsetelte.

Kondoroson és környékén a talajadottságnak megfelelően eleinte takarmánykukoricát és búzát termesztettek, majd a kukoricabogár miatt a napraforgót is beállították a vetésforgóba. Később már öntözésigényes kultúrába is belevágtak, így került például Kornélék technológiájába a zöldborsó.



– Kornél már szinte abban a pillanatban beült a traktorba, kombájnba, amikor megvettük a gépeket. Szeretett kint lenni a határban, nem véletlen, hogy a szarvasi mezőgazdasági főiskolán szerzett növénytermesztő mérnöki diplomát – mesélte édesapja. – Sokáig dolgoztunk együtt, majd a szintén Szarvason végző Csaba unokám is a gazdaságba került. Rajta már háromévesen látszott, hogy mezőgazdász lesz, mindene volt a kombájn. Nagyon sokat jártunk ki vele is a határba, gyakorlati szakmai tanácsokat adtam neki. Láttam a fiamon és az unokámon is, hogy szívvel-lélekkel végzik munkájukat, így a háttérbe vonultam. Manapság akkor megyek ki a határba, ha meg akarok nézni valamit, például a növények fejlődését.

Kozsuch Mihály 27 évig vezette a Kondorosi Gazdakört, és 25 éven át volt a Békés Megyei Gazdakörök Szövetségének alelnöke. Életkorára való tekintettel nemrégiben lemondott mindkét tisztségéről. Tudását átadta fiának és unokájának. Jó irányba igyekeztünk tolni a mezőgazdaság szekerét.

– Gazdatársaink gondjait-bajait nemcsak meghallgattuk, hanem tettünk is azért, hogy megoldást találjunk rájuk – ecsetelte az édesapa. Aki nagyon örül annak, hogy fia a családi földek művelése mellett az agrárkamara alelnökeként a többi gazdatárs érdekeiért is dolgozik.

Megyénk gazdatársadalmát szolgálja

Kozsuch Kornélt a minap az agrárkamara megyei elnöki tisztségére jelölték. Ahogy mondta, amennyiben megválasztják, a magyar és a megyei gazdatársadalmat szolgálja, ugyanúgy, mint eddig is tette általános alelnökként vagy a megyei betakarítási koordinációs bizottság elnökeként. Kiemelte, a május 20-ai, kamarai választáson minden voksra szükség van a gazdatársak és őstermelők részéről, mert együtt jelentik az erőt a jövő agráriumának építésében.