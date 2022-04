A főszervező elmondta, a délután folyamán ezúttal is hintón, illetve lovakkal vágtak neki a környéknek, a fényesi tanyáknak, a Lencsési lakótelepnek, Fényesnek, valamint néhány földútnak, hogy bohókásan, tavasziasan öltözve mosolyt csaljanak az emberek arcára.

/Fotó: Imre György/



– Az eseményt ezúttal is több cél mentén hívtuk életre. Egyrészt, fontos, hogy együtt legyünk, fontos a közösség. Emellett a mai napon különleges jelmezeket ölthettünk magunkra, és egy kis vidámságot csempészhettünk a környéken élők napjába és ünnepvárásába – fogalmazott Nógrádi Csilla. A csapat meglepetéssel is készült, egyikük, Andó Pálné Jutka néni körülbelül kétszáz darab textilvirágot készített, amelyekből minden helyszínen kiosztottak a helyieknek. Többen már várták Csilláékat, így történt az első állomásukon Csongrádi Katánál is, aki külön is készült a fogadásukra.