Az Erzsébethelyi Általános Iskola mellett már a szlovák iskolában is elvetették a magvakat. A Lencsési általános iskolában tanórák keretében végzik a módszer elsajátítását. Lehoczkiné Megyik Erika kiemelte, reményei szerint szep­tember végén egy közös rendezvényt tartanak. Itt mindhárom iskola diákjainak munkálkodását egy közös vetítés keretében mutatják majd be. A kertbarát asszony kitért arra, a paradicsom azért is a zöldség-gyümölcs kategória királya, mert minden íz, aroma harmonizál benne, és tele van vitaminnal, ásványi anyaggal.



Szorgalmasan munkálkodnak a kis kertészek



Kovácsné Szatyin Ildikó, az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai iskolakertjének vezetője elmondta, hogy Lehoczkiné Megyik Erika útmutatásai alapján az iskolakert szakkörösei és az érdeklődő gyermekek részvételével vödrös paradicsom termesztésébe kezdtek. Az iskolában történt megbeszélést és bemutatót követve mindenki otthon végezte el a magvetést, gondozást, palántázást. A gyerekek nagy figyelemmel fordultak a munka felé, hiszen eddig ilyen tevékenységben még nem vettek részt.



– A mozzanatokat fotókkal dokumentáljuk, amikből szép gyűjteményt állítottunk már össze – emelte ki Ildikó. – A futóparadicsom termesztésének megtanulásával a fenntarthatóságra, önellátásra való nevelés teljes mértékben megvalósul. A felhasznált ültetőedényeket újrahasznosítottuk. A szülők elismerően nyilatkoznak a programról, szívesen segítik az otthoni munkát. Hasznos és értelmes időtöltés, aminek eredményét nyáron már megkóstolhatják a kis kertészek.