Kraller József, polgármester elmondta, az előbbin 120 millió forintot, utóbbin pedig több mint 411 millió forintot ítéltek oda a településnek. Ezeknek az európai uniós forrásoknak köszönhetően megújulhat a Civil ház épülete; a tervek között szerepel a külső hőszigetelése, a födém szigetelése, nyílászáróinak cseréje, fűtésének korszerűsítése, sőt napelemes rendszer telepítése és villamos hálózatának részleges cseréje is.

Kraller József kiemelte, az Élhető települések-projekten belül pályáztak a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére is; a város a Hősök utca vonatkozásában szeretne végleges megoldást találni a nagy esőzések után keletkező tarthatatlan állapotok megszüntetésére.

– A másik fontos célkitűzés a belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése, ennek keretén belül a Szondi utcát szeretnénk fásítani, emellett új eszközökkel bővítenék a köztéri játszóteret, valamint modern pumptrack- és műkorcsolyapályát építenénk a fiataloknak – tette hozzá a polgármester.

Medgyesegyháza legkisebb, azaz a bölcsődés és az óvodás korosztályának is kedvezne az önkormányzat; kicserélnék a régi játszótéri elemeket, sőt új játékokat is vásárolnának. A közösségi, kulturális és sportolási infrastruktúra fejlesztésének jegyében a Civil háznál található komfort nélküli lakásból új, mozgáskorlátozottak számára is elérhető, vizesblokkal rendelkező ingatlant alakítanának ki. A fenntartható közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó tervek szerint a Hősök utcán építenek majd 1340 méter hosszon kerékpárutat, így lehetővé téve a Varázserdő óvodától indulva az evangélikus temető biztonságos megközelítését.

A pályázati forrás további részéből szeretnék felszámolni az illegálisan elhelyezett hulladéklerakókat Medgyesegyháza külterületén és az önkormányzati tulajdonú területeken, utakon. Megoldanák a régi önkormányzati útként funkcionáló területen elhelyezett szemét elszállítását is, tisztábbá, élhetőbbé téve ezzel a várost.