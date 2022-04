Szarvas 720 millió forint KEHOP-os támogatással valósult meg az a beruházás, mellyel csökkenteni lehet a MATE szarvasi, ceglédi és gödöllői kutatóépületeinek energiafelhasználását – hangzott el az egyetem projektzáró sajtótájékoztatóján, tegnap.

Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora az eseményenkifejtette, az elmúlt évek egyik komoly és igen hosszú munkája volt ez a beruházás, hiszen közel négy évig tartott az előkészületekkel együtt az, hogy három kutatóhelyük korszerűbbé és energetikailag hatékonyabbá váljon.

Hozzátette, ez egy olyan fejlesztés, amit még a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) berkein belül kezdtek el és mostanra már egy új, integrált felsőoktatási rendszer részeként adják át. Fontos tudni a projektről, hogy kapcsolódik a MATE azon küldetéséhez, amelynek lényege a fenntarthatóság. Utóbbi ugyanis része az egyetem képzési, oktatási programjának, illetve az egész működtetésének is a hosszútávú gondolkodás jegyében.

Szarvasra térve a rektor kifejtette, a településen csaknem 250 éve indult el Tessedik Sámuel munkásságával egy hagyomány, amely a mezőgazdasági oktatást tűzte ki célul.

Erre alapozva jött létre a helyi felsőoktatás, illetve működik az agrárkutatás, és annak három rendkívül fontos, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő pillére. Az egyik az öntözés, a vízgazdálkodás éxs a rizstermesztés, a másik a halgazdálkodás, a harmadik pedig a vetőmagtermesztés. Hangsúlyozta, ezeken a területeken az elkövetkező időszakban is kiemelten számítanak a szarvasi képzési- és kutatóközpont munkájára.

Dankó Béla országgyűlési képviselő (balról), Dr. Gyuricza Csaba rektor és Horváthné Dr. Kepenyes Edit aljegyző /Fotó: Imre György/

Dankó Béla országgyűlési képviselő kifejtette, jó látni azt a fejlődést, ami Szarvason megy végbe az utóbbi években. Hiszen 2014 óta immár 24,5 milliárd forint érkezett a városba csak Európai Uniós forrásból, ami meg is látszódik rajta, mind az intézmények, a cégek és az oktatás tekintetében. Hozzátette, fontos tényező még a helyi felsőoktatás megmaradása, amely Tessedik Sámuel hagyományaira épült, és a legmagasabb szinten immár több mint 50 éve képez fiatalokat. Ezt az országgyűlési képviselő azért tartja fontosnak, mert egy szellemi központ működik Szarvason, ami hozzájárul a város és térségének fejlődéséhez is, továbbá biztosítja a generációváltást a környező gazdaságokban. Végül a fenntarthatósági fejlődésre tért ki, amely véleménye szerint korunk egyik nagy kihívása, amiben jó úton haladunk. A klímastratégia megalkotása óta ugyanis fontos célokat ért el, illetve közelített meg hazánk. Ilyen például, hogy 2030-ra az előállított energia 90 százaléka megújuló legyen Magyarországon, vagy az, hogy 2050-re klímasemlegesek legyünk.

Szarvas is a fenntarthatóságra törekszik

Horváthné Dr. Kepenyes Edit, Szarvas aljegyzője Babák Mihály polgármester megbízásából elmondta, büszkék arra, hogy az újratelepítésének idén 300. évfordulóját ünneplő város újkori történetének meghatározó része az agrárszakemberek képzése, illetve az ahhoz kapcsolódó tudományos kutatás. Ezek feladata pedig egyben azon művelt értelmiségiek képzése is, akik nem csupán a szűkebb szakmájukban felvetett kérdésekkel foglalkoznak, hanem az emberi létezés végső problémáival, illetve a környezet fenntartásával és megmentésével is. Végül hangsúlyozta, a MATE projektjének célkitűzéseivel egybevágó elképzelések és fejlesztések a szarvasi önkormányzatnál is megvalósultak. Ilyen például a helyi szén-dioxid kibocsátás 40 százalékos csökkentésének vállalása 2030-ig. Ennek egyik alapja a napenergia és a geotermikus energia használata a településen.