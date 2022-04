Opauszki Zoltán elnök, a város környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka elmondta, az egyesület komoly erőfeszítéseket tesz azért – kiadványok megjelentetésével, marketingkampányokkal –, hogy felkeltsék a turisták érdeklődését Békéscsaba iránt, hogy bemutassák, érdemes a környékbe látogatni. A mostani kötet is ezt a célt hivatott szolgálni.

Úgy véli, az időzítés több szempontból is megfelelő, hiszen most indul a kerékpáros szezon, illetve a Wenckheim turista- és kerékpárút kivitelezése ugyancsak a végéhez közeledik, hamarosan elkészül a jaminai bányatavak és a szabadkígyósi kastély közötti szakasz is. Hozzátette, a kiadvány nemcsak a turistáknak, hanem a helyieknek egyaránt szól.

Elmondta: most készül Békéscsaba turizmusfejlesztési koncepciója is. Bár a városban a Munkácsy-negyed és a gasztroturizmus a meghatározó, a bicikliutak fejlesztésével az aktív, azon belül a kerékpáros turizmus szintén egyre fontosabbá válik, és ezt a kommunikációban, a marketingben is előtérbe kell helyezni. Hangsúlyozta: mindenki számára evidensé kell tenni, hogy Békéscsabát mindezekért érdemes felkeresni.

Hozzátette, a három közép-békési város, Békéscsaba, valamint Békés és Gyula megállapodott egy kerékpáros fesztivál szervezésében, amelyet a pünkösdi hétvégén tartanának. Biciklis túra mellett gasztronómiai és kulturális programokban egyaránt gondolkodnak, és szeretnék, hogy ez a következő években egy olyan nagyrendezvénnyé válhasson nyáron, amelyért érdemes a térséget felkeresni.

Hét túraútvonalat ajánlottak

Kotroczó Henrietta, a békéscsabai Tourinform-iroda vezetője elmondta, a most elkészült kiadványban hét túraútvonalat ajánlanak valamennyi korosztály számára. A Wenckheim turista- és kerékpárút mellett a legnépszerűbbeket ismertették, amelyeknél nemcsak a környezet varázslatos, hanem más látnivalók is akadnak. A keresletre reagálva bemutattak túralehetőséget többek között Békés-Dánfok, Doboz-Szanazug és Gyula-Városerdő fele, illetve – a kastélyokkal kontrasztot állítva – egy tanyakört Telekgerendás, Csorvás, Gerendás, Újkígyós és Szabadkígyós irányába.