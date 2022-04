Ez gyakorlatilag egy új összekötő ágat jelent a 44-es főút és a reptérre vezető út között: általa a két út között közlekedők forgalma nem terheli a körforgalmat. Ugyanakkor a reptéri úton és a bypass ágon magasságkorlátozó konzolt telepítenek, hogy a teherforgalom ne tudjon behajtani a helyi közútra.

A jelentésből kiderül, a fenti beruházások esetében már a területszerzés van folyamatban, mellyel párhuzamosan májusban megkezdődnek a régészeti próba- és teljes felületű feltárások. A kivitelezések várhatóan az idei év második felében megkezdődnek és tervezetten a jövő év végéig lezárulnak.

Eddig 88 kilométernyi négysávos utat adtak át az M44-es projektjében

A NIF összefoglalója emlékeztet, az M44 autóút megvalósításával négysávos gyorsforgalmi úti összeköttetés valósul meg az M5-ös autópályától, Kecskemét térségétől Békéscsabáig, távlatban pedig az országhatárig.

Az út megépítésével Békéscsaba is bekötésre kerül a gyorsforgalmi úthálózatba.

M44-es gyorsforgalmi út építési szakaszai

Az M44 első szakasza Tiszakürt és Kondoros között (61,0 km) 2019-ben készült el a Duna Aszfalt, a Hódút, az A-Híd, az EuroAszfalt, a Soltút és Swietelsky Magyarország kivitelezésében. Ezzel kiváltásra kerültek a 44-es főút településeket átszelő szakaszai: tehermentesítve Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd, Békésszentandrás, Szarvas, és Kondoros belterületeit.

2020-ban elkészült a Kondoros-Békéscsaba (17,6 km) szakasz is a Duna Aszfalt kivitelezésében. Az új Tisza-hidat is magában foglaló Lakitelek-Tiszakürt szakaszt (10,0 km) 2021 decemberében helyezték forgalomba, itt is a Duna Aszfalt volt a kivitelező.

Mindezeken túl a már az átadott szakaszokhoz is kapcsolódtak egyéb fejlesztések:

• a Fürjesi út (444-es főút) kialakítása három körforgalommal (5,2 km);

• a 4625-ös Szolnok-Kiskunfélegyháza összekötő út megerősítése az M44-es és a 44-es főút között (1,5 km), párhuzamos kerékpárúttal, jelzőlámpás csomóponttal;

• a 44-es főút burkolatának megerősítése (4625-ös és a 4622-es utak között; 20,3 km) két körforgalmú csomóponttal.

Utóbbi két beruházásnak az a jelentősége, hogy általuk a jelenleg Lakiteleknél végződő M44-esről lehajtó forgalom felújított útszakaszokon éri el Kecskemét térségét.