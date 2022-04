A vírus továbbra is beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. Az oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, aki még nem vett fel azt. A megerősítő oltás felvétele is mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását.

A koronavirus.gov.hu péntek reggeli adatai alapján 64-el nőtt a Békés megyei fertőzöttek száma, így a járvány kezdete óta ez a szám már 54 563-ra emelkedett.