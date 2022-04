Az Ifjú Gazdák Békés Megyei Gazdaköre szervezésében tartottak szerdán Tavaszi Ifjú Gazda Találkozót a NAK Békés Megyei Igazgatóságán. Vincze Dávid Edgár, a gazdakör elnöke megnyitóbeszédében elmondta, 2020-ban indult el gazdakörük egy megyei kezdeményezésnek köszönhetően. Legfőbb célja, hogy a Békés megyében lévő fiatal agrár generáció összefogását segítse, illetve egy olyan teret biztosítson, ahol az agrárium minden szegmensében lévő szakember találkozni tud egymással. Továbbá egy lehetőséget is nyújt arra, hogy az ifjúság meghallgassa a tapasztaltabb gazdatársait. Hozzátette, a koronavírus-helyzet miatt az első személyes találkozással járó rendezvényeket el kellett halasztani, így a kezdetekben csupán online konferenciát tudtak tartani, ez azonban rögtön nagy sikernek mutatkozott, amit a több mint 80 fős részvétel is bizonyított. azt tapasztalták, hogy igény van a naprakész információkra, így a mostani találkozóra is a legaktuálisabb agrár témák közül válogattak.

Fotók: Imre György

Kozsuch Kornél NAK megyei elnök-jelölt és megyei általános alelnök bemutatkozójában elmondta, ő maga is ifjú gazdaként kezdete egykor pályafutását, és traktorban ülve élvezte a mezőgazdaság szabadságát, illetve a természet közelségét, miközben igyekezett mindent megtenni azért, hogy jó gazdálkodást folytasson. Kifejtette, akkoriban nehezebb időket éltek olyan szempontból, hogy kevesebb lehetőséggel és információval bírtak.

Manapság azonban az információáradattal, az egyre bővülő lehetőségekkel és a különböző pályázatokkal könnyebb a helyzete a fiatal gazdáknak. Különösen úgy, ha egy gazdálkodó család tagjaként lépnek be az agráriumba, és már szüleiket figyelve megtapasztalták azokat a feladatokat, amiket a munkájuk során el kell végezniük. Az agrárgazdasági kamara pedig abban igyekszik segíteni az ifjúságnak, hogy a lehetőségeiket minél inkább ki tudják használni, illetve élni tudjanak azokkal.

Az elnök-jelölt hangsúlyozta, a következő időszakban 7200 milliárd forint fog hasznosulni a magyar mezőgazdaságban, amiből igyekeznek minél többet az ifjú gazdák számára átcsoportosítani. Így már a jövő évi területalapú támogatásoknál is külön támogatásban részesülnek majd az alap támogatáson felül.

Vincze Dávid Edgár

Továbbá tervezik újraindítani a Fiatal Gazda Pályázatot is, aminél kimondottan az induló gazdaságokra irányuló tenderről van szó. Segíteni kívánják még a gazdaságátadási folyamatokat az idősebb és a fiatalabb generáció között, illetve a Tavaszi Ifjú Gazda Találkozóhoz hasonló események megszervezését, hogy a pályakezdők minél több információt megkaphassanak. Végül Kozsuch Kornél az ifjú gazdákhoz szólva kiemelte, ők jelentik a jövőt, hiszen azokat a személyeket testesítik majd meg, akik Magyarország élelmiszer ellátását és mezőgazdaságát meghatározzák. Végül elmondta, május 20-án lesznek az agrárgazdasági kamarai választások, ahol a 90 Békés megyei küldött között már képviseltetik magukat a fiatal gazdák is, amire nem volt példa a korábbi időszakokban.

Az elnök-jelölt beszéde után Dr. Nyárs Levente tartott előadást, aki a K&H Bank Zrt. Agrárüzletág-fejlesztési főosztályáról érkezett. Témája az orosz-ukrán háborús helyzet jelenlegi és várható agrárgazdaságtani vonatkozása volt.

A drónok legális használatáról informálódtak

Az ifjú gazda találkozó második előadója Dr. Gulyás Zoltán, a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságának növényvédelmi szakértője volt. Első témájában a használt növényvédelmi gépek időszakos műszaki felülvizsgálatáról informálta a jelenlévőket, a másodikban pedig a permetező drónok legális használatának lépéseit fejtegette a hatósági oldalról megközelítve.

A műszaki felülvizsgálatról kifejtette, hogy minden géptulajdonosnak kötelessége elvinni a használatban lévő gépét rendszeres felülvizsgálatra bizonyos időközönként. Ennek célja, hogy a gépek általános műszaki állapota javuljon. A drónokkal végzett növényvédelmi tevékenységekről elmondta, a drónok már régóta jelen vannak a mezőgazdaságban, és aki teheti, már használja őket. Hozzátette, jelenleg pedig egy olyan szabályozási rendszer készül ezekkel eszközökkel kapcsolatban, ami egyrészt segíti azt, hogy a felhasználók minél előbb jogszerűen alkalmazhassák tevékenységükben a drónokat, másrészt célja, hogy követhető szabályrendszert alakítson ki az érintettek számára. Hangsúlyozta, véleménye szerint maga a drónhasználat egy olyan perspektivikus irányvonal, ami a precíziós gazdálkodásnak alappillérévé válhat.