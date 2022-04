Órási sikerként értékelte azt is, hogy a kormánypárti listára érkezett a voksok több mint fele. Jelezte, ez lesz ötödik alkalom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök alakíthat kormányt, és a negyedik kétharmados többséggel. Az Országgyűlést a választástól számított 30 napon belül kell összehívnia a köztársasági elnöknek, és rögtön lesz egy fontos feladata: el kell fogadnia a jövő évi költségvetést, amelynek összeállítása kihívás lesz az orosz-ukrán háború sújtotta gazdasági helyzetben.



Elképesztőnek nevezte azt a kettősséget, ami van Budapest és a vidék között. Úgy véli, minél kisebbek a települések, annál inkább kormánypártiak. Szerinte a vidéket a hagyományok tisztelete, a konzervatív gondolkodásmód, a családok stabilitása, az egyházak szerepe nagyban megkülönbözteti a szabadelvűbb, kétmilliós nagyvárostól. Mint fogalmazott, ez a kétpólusúság ennyire élesen még nem látszott, és ezen el kell gondolkodni.



Nem adódtak össze az ellenzéki voksok



Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elemezte a vasárnapi eredményeket is. Miközben csökkent az előző voksoláshoz képest a szavazásra jogosultak száma, emelkedett a támogatottsága. És miközben négy éve a Fidesz-KDNP-hez képest is kevesebb voksot kapott, most többet – szerinte látszott az az elkötelezett munka, amit a választókerületért végzett az elmúlt időszakban.



Hangsúlyozta, a siker szerinte annak is köszönhető, hogy jó volt az együttműködése az önkormányzatokkal, a településvezetőkkel, hogy képviselte a civil szervezetek érdekeit is.



Hozzátette: a hatpárti ellenzéki jelölt sokkal kevesebb szavazatot gyűjtött be, mint amennyit kaptak négy éve ugyanezek az ellenzéki pártok összességében a békéscsabai választókerületben. Beigazolódott szerinte az, hogy a több párt együtt indulása nem egy egyszerű matematikai képlet, hiszen nem adódtak össze az ellenzéki voksok.