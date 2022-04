A virágokat Nagy Ferenc és Varga Tamás alpolgármesterek adták át az érdeklődőknek – olvasható Szarvas Péter, Békéscsaba polgármesterének közösségi oldalán.

– Hosszú évek hagyománya, hogy a Föld Napja alkalmából az önkormányzat virágot ad a békéscsabai lakosoknak, ezzel is együttműködésre hívjuk fel a békéscsabai polgárokat, hogy ők is szépítsék a saját portájukat, kertjüket, hiszen látható, hogy a köztereink is egyre színesebbek, egyre jobban megtervezett virágkompozíciókkal örvendeztetik meg a lakosságot. Így aztán ez egy összefogás tulajdonképpen, amely idén is nagyon népszerű,

és öröm látni, hogy ennyien jöttek el a Szent István térre most is – részletezte Varga Tamás, alpolgármester.

Mint elmondta, összesen 2700 palántával készültek, ebből 400 muskátli, a többi egynyári, szebbnél szebb virág, többek közt muskátli, kék lobélia, paprikavirág, bársonyvirág, hamvaska, oroszlánszáj és hamvas zsálya.