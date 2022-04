A szakember kitért arra, hogy ha a tíz évvel ezelőtti helyzetre tekintünk vissza, óriási a fejlődés, ugyanakkor az elmúlt időszak, a járványhelyzet alaposan rányomta a bélyegét a körülményekre. A fiatalok most kezdenek mind fizikálisan, mind mentálisan újra összerázódni, ezért is fontosak az ilyen jellegű programok.

Farkas Lilla kérdésünkre szólt arról is, hogy a Békés megyei versenyzők is nagyszerűen helytálltak, akadt, aki kiemelt arany minősítést érdemelt ki. A fesztivál országos döntőjét június 10 és 12 között rendezik Szarvason. A szakember elmondta, jó esély van arra, hogy megyei versenyző is lesz a fináléban, de ezt egyelőre nem lehet biztosra mondani, hiszen ország valamennyi régiójában rendeznek hasonló válogatókat, az utolsót május 3-án tartják. A zsűri minden helyszínen minősítéseket és pontszámokat is ad az indulóknak, illetve videók is készülnek az egyes helyszíneken. Ezek alapján állhat össze a 600-700 induló fiatal közül a döntősök névsora.