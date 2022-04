– Mikor és hogyan jött az ötlet, hogy könyvet ír Forma–1-es élményeiről?

– A gondolat sokszor megfogalmazódott bennem már korábban is, de akkor még nem követték tettek. Elfoglalt voltam, illetve sokáig azt hittem, hogy nekem csak jövőm van, mert fiatal vagyok és még nincs múltam. Majd amikor hirtelen véget ért a Forma–1-es kommentátori pályafutásom, akkor úgy gondoltam, ez egy jó alkalom összefoglalni életem ezen szakaszát. Pontosan 11 évet töltöttem utazóriporterként, és további 7 éven keresztül közvetítettem vezető kommentátorként a budapesti stúdióból, tehát 18 évem volt ebben a történetben, amely idő alatt bőven születtek élményeim. Ráadásul, 2020-ban megérkezett a koronavírus-világjárvány, ami bezárkózással indult, egyébként is egy olyan különleges időszak volt, amikor sokan számot vetettünk arról, hogy honnan tartunk hová. Ekkor vágtam bele a könyvírásba. Végül két évig tartott az írás, mert életem egyik legtermékenyebb és legproduktívabb időszakáról szól, amikor számos különleges felkérést kaptam.

– Voltak ösztönzői az írásban, illetve olyanok, akik kifejezetten várták ezt a könyvet?

– Sokan voltak, akik emlegették, hogy szerintük már kellene egy könyvet írnom, hiszen baráti beszélgetéseken rengeteg Forma–1-es élményemet meséltem el. A hallgatóságtól pedig jó visszajelzések érkeztek. Olyannyira várták tőlem, hogy amikor eljöttem a Magyar Televíziótól, rögtön két kiadó is megkeresett azzal, hogy írjak könyvet. Persze meghallgattam őket, de úgy éreztem, hogy ezt nekem kell kézbe venni, és az íráson túl a menedzseri tevékenységet szintén nekem kell végezni. Így végül saját kiadásban jelent meg a könyv, ami utólag nézve jó döntésnek bizonyult. Személyesen beszélgettem és egyeztettem a tördelővel, a korrektorral, a grafikusokkal, és mindenki mással. Ezalatt a két év alatt pedig annyi pozitív élmény ért az emberekkel és segítőkészségükkel kapcsolatban, hogy szegényebb lennék ezen időszak nélkül, ami egy több szempontból is egy érdekes utazás volt számomra. Volt például egy jó élményem Sebestyén Balázs pályatársammal is, aki első szóra vállalta a könyvbemutatón a műsorvezetői szerepet. Annyira felkészülten érkezett, hogy elérzékenyültem.

Büszke gyomaendrődi származására Szujó Zoltán /Fotó: Szécsi I./Just Creative/

– A Gyomai Kner Nyomdában vált kézzel foghatóvá az Öveket bekapcsolni! című kötete. Ez mennyire volt Ön számára természetes?

– Amikor sok éve először, még félkomolyan felmerült, hogy nekem könyvet kellene írni, már akkor sem volt számomra kérdés, hogy a szűkebb hazám nyomdájában szeretném azt nyomtatni. Hiszen én Gyomaendrődön töltöttem a gyermekkoromat, és szüleim is odavalósiak. A gyomaendrődi Kner nyomda pedig végtelenül nyitottan és segítőkészen állt hozzá ehhez a projekthez. Amikor elmentem a kinyomtatott könyvek első példányaiért, az egy nagyon különleges pillanat volt az életemben. Úgy éreztem, egy nagy utazáson vagyok túl, amiről hazaértem, és az addigi történetem Gyomán vált kézzel foghatóvá. Majd sok otthoni ismerős – nyomdai dolgozók is – jött oda hozzám, gratulált és kért autogramot, illetve közös képet. De hallottam olyat is, hogy a nyomdában egyfajta versengés ment azért, hogy ki vezesse ezt a projektet. Ezek mind nagyon pozitív visszajelzések voltak számomra.

– Hogyan tudná összefoglalni a könyv tartalmát, melyik belőle a kedvenc része?

– Nagyon sok történet van benne, és a visszaigazolások szerint is jól olvasható, fogyasztható a könyv még olyanoknak is, akik nem Forma–1-es rajongók, csupán nyitottak az utazásokra. Természetesen vannak benne sporttörténelmi pillanatok, például Michael Schumacher visszavonulása, vagy Baumgartner Zsolt pontszerzése 2004-ben Indianapolisban, ahol személyesen ott voltam. Továbbá rengeteg, az utazások során átélt kalandot tartalmaz, amelyek közül számomra talán a legértékesebb rész, amikor a 2000-es évek eleji Dakar ralin írt naplómat változtatás nélkül közöltem a könyvben minden sutaságával együtt, hiszen sokszor a fejlámpa fényénél írtam a sátorban, a sivatag közepén. Amire pedig egy kicsit büszke is vagyok, az az, amikor a sportkommentátori munkát és életet igyekeztem leírni érzések és benyomások mentén, századmásodpercnyi pontossággal és részletességgel.