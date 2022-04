Hangszerválasztó fesztiválra csalogató, illetve a legfrissebb podcastekre figyelmet felhívó szóróanyagokkal, kuponokkal halmozták el a zsűrit a minap egy országos verseny, a Márkaland döntőjében a közgés tanulók. A finálénak a nemrég megnyílt Magyar Zene Háza adott otthont, és a feladatok között az is szerepelt, hogy a diákok milyen módszerekkel népszerűsítenék az intézményt, hogyan szólítanák meg kortársaikat. Erről egy prezentációt is tartottak.

A versenyre a Kárpát-medencéből negyven csapat jelentkezett.

A megmérettetés a döntővel együtt három fordulóból állt. Az első kettő online zajlott: volt, hogy tesztet töltöttek ki, volt, hogy marketingstratégiát készítettek a Magyar Zene Háza számára, azaz elméleti és gyakorlati feladatokkal egyaránt találkoztak, és bizony szükség volt a kreativitásukra. Az élőben, a fővárosban zajló fináléban pedig a mindennapokban is kommunikációért és marketingért felelős szakemberek előtt mutatták be elképzeléseiket.

A közgés fiatalok számára izgalmas volt, hogy megmutathatták azt gyakorlatban, amit elméletben tanultak, és felvillanyozta őket az a gondolat is, hogy a bizottság tagjai jelezték nekik előre: a legjobb ötleteket át- és továbbviszik.

Elmondták: a Z generáció tagjai, azaz az 1995 és 2010 között született fiatalok – mint ők is – leginkább a social, azaz a közösségi média felületein tájékozódnak, nem igazán néznek tévét és hallgatnak rádiót, ezért ezeken a csatornákon kell őket megszólítani. Főleg érdekes témákban készülő podcastekkel, tehát beszélgetős műsorokkal lehet őket megfogni, alkalmazásokon keresztül lehet a figyelmüket felkelteni.

Ezért találták ki azt, hogy erre lenne szüksége a Magyar Zene Házának is, és a podcasteket Spotifyon és YouTube-on lehetne értékesíteni. Kitaláltak egy, a Múzeumok Éjszakájához hasonló tematikus programot is Hangszerválasztó néven.

Lényege, hogy a fesztiválon az érdeklődők kézbe vehetnék a hangszereket, és a rendezvényen számos műfaj képviseltethetné magát, hogy minél többeket megszólítson. Készítettek felmérést is, és a válaszadók 75 százaléka a beltérivel szemben a kültéri programot részesítené előnyben, és azt is jelezték, hogy szívesen kipróbálnának hangszereket. Arra is volt ötletük, hogy miként lehetne a fiatalokat bevonzani az intézménybe.

Erre kiváló alkalom lehet egy-egy osztálykirándulás, és kitalálták, hogy a vasúttársaság biztosítson ingyenes vagy kedvezményes utazási lehetőséget a diákoknak, ha a Magyar Zene Házába tartanak. Bár a diákok az online marketingre helyezték a hangsúlyt, az offline esélyeket sem vetették el, hiszen nyomott pólók, pulóverek, ajándéktárgyak révén is lehetne népszerűsíteni az intézményt. A lányok elmondták, hogy igazi csapatként dolgoztak együtt a verseny során, megosztották egymás között a feladatokat. Jó lehetőségnek értékelték, hogy egy ilyen viadalon megmérethették magukat, tudásukat, hiszen vannak közöttük, akik ebben az irányban képzelik el a jövőt.



Céltudatos, tehetséges közgések

Aradszky Ila elmondta, büszke a lányokra, akik rendkívül rövid idő alatt, sok tanulás mellett készültek fel a versenyre. Fontos szerinte, hogy a gyakorlatban is megtapasztalhatták azt, amit elméletben tanultak. Számára is hasznos volt a viadal, naprakész információkkal lett gazdagabb. Hangsúlyozta, céltudatos, tehetséges diákok járnak a Közgébe, és a turisztikai ágazaton tanulók más versenyeken is kiemelkedően szerepelnek. Például az ÁSZÉV-versenyen turisztikai ismeretekből a fináléba bekerült 43 fiatal közül 11 közgés.