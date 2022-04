Dr. Porkoláb Imre a 270 éves múlttal rendelkező Sandhursti Királyi Katonai Akadémián végzett, ezt követően több hazai katonai és civil egyetemen, a Corvinus Egyetemen, Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Stanfordon, a Harvardon szerzett másoddiplomákat, és PhD fokozatot. Katonai karrierjét 1993-ban kezdte, hadszíntéri szolgálaton vett részt az Iraki Szabadság műveletben, Afganisztánban, szolgált többek között a NATO Stratégiai Transzformációs Parancsnokságon, illetve a Pentagonban. Később a Magyar Honvédség innováció terén végzett átalakító munkáját vezette a nemzeti fegyverzeti igazgató kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős helyetteseként.

Mint elmondta, pályája nagy részét a különleges műveleti képesség fejlesztésével, a hagyományostól eltérő vezetési és szervezetfejlesztési szemlélet módszereivel töltötte el.

Előadása elején több érdekes adatot ismertetve kifejtette, agyunk az a szerv, amely 3-4 százalékát jelenti a testtömegünknek, de vitális energiánk 20 százalékát használja fel. Hozzátette, minden egyes másodpercben 11 millió bit információ ér minket, amiből körülbelül 200 bitet vagyunk képesek feldolgozni. Így minden másodpercben egy filteren keresztül szemléljük a világot, miközben az információmennyiség, ami ér minket, az elmúlt két évben megduplázódott, és folyamatosan nő. A szakember egy nemzetközi felmérés Magyarországra vonatkozó részeredményét ismertetve kiemelte, a nagyobb bürokratikus szervezeteknél az emberek 11 százaléka elkötelezett, ők azok, akik tényleges hozzáadott értéket termelnek, míg háromszor ennyien – bármilyen megdöbbentő adat is – kifejezetten kártékonyak. Hangsúlyozta, ez nagyon komoly, nem HR-szintű probléma, amellyel kezdeni valamit.

Dr. Porkoláb Imre kitért az energiamenedzsment kérdésére is, ami tulajdonképpen arról is szól, hogy valaki akkor tudja felhasználni a megtermelt energiát, amikor valójában szüksége van rá.

Ennek kapcsán érdekességként megemlítette, hogy éppen ennek érdekében sétálós meetingeket, sétálós találkozókat is tart, illetve tartott. A mintegy félóra alatt a napsütésben, zöldben elgyalogoltak például a Citadelláig, és onnan vissza, és közben átbeszélték az aktuális kérdéskört. Mint mondta, néha apró szokások változtatása is sokat számít. Hozzátette, a biológiai, belső óránk be van állítva, ha aszerint tudnánk élni, akkor 25 százalékot tudnánk javítani a teljesítményünkön.

Szólt arról, hogy azok az emberek, akik nagyot alkottak, maradandót hagytak hátra, körülbelül 4,5 órát fordítottak fókuszált munkavégzésre, és tudatosan figyeltek a feltöltődésre.