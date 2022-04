A húsvéti nyulakkal kapcsolatban kezdettől fogva az volt, és ma is az a legfontosabb üzenetünk, hogy a nyulak beszerzését, vásárlását mindig előzze meg annak alapos mérlegelése, hogy a leendő gazdi valóban felelős módon tud-e gondoskodni az állatról! S ha ezzel kapcsolatban kétségek merülnek fel, akkor inkább le kell mondani az állattartásról – hívta fel a figyelemét az állatkert.

– Az élőlények nem visszaváltható ajándékok – hangsúlyozta Kiszely Zoltánné, a Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesület elnöke. Mint elmondta alaposan át kell gondolni az élőállat ajándékozást, de mindenképp lebeszélné erről az ajándékozókat.

– Jól megfontolt döntésre buzdítok mindenkit, legfőképpen pedig arra hívnám fel a figyelmet, hogy élő állatot semmiképpen se ajándékozzunk, ekkora felelősséget senkire sem szabad hárítani, alapos mérlegelés, és a másik fél bevonása nélkül – hangsúlyozta. Hozzátette, a húsvétra ajándékba szánt nyuszi, – mint bármely állat, – érző lény, akinek szükségletei vannak, akit nemcsak az első nap kell babusgatni, gondozni, hanem a későbbiekben is: etetni, itatni kell, állatorvosnak is meg kell mutatni, így aztán a mindennapi gondoskodás mellett mindezek költségével is számolni kell.

– Szerencsére nem jellemző, hogy húsvét után azzal keresnek minket tömegesen, hogy utcára kitett nyuszikat találnak. Egyre több viszont az olyan egyesület, ahol a tagok nemcsak kutyákat, macskákat, hanem más állatokat mentenek, vannak akik éppen nyuszikat. Nálunk is van egy önkéntes, aki elsősorban velük foglalkozik. Éppen a hetekben hívtak minket, hogy három nyuszit találtak, az egyikük fejecskéjén sérüléssel, őket aztán eljuttattuk a szentesi madárkórházba, akikhez tudjuk, hogy több ilyen állatka is került már korábban – árulta el Kiszely Zoltánné.

Alaposan át kell gondolni az állattartást

Végig kell gondolni az indítékokat, hogy pontosan miért is szeretnénk állatot tartani, és hogy tudjuk-e vállalni az ezzel kapcsolatos életmódváltozást. Például egy nyúl akár egy évtizedig is élhet, és már előre tudni kell, hogy ki gondoskodik majd róla, ha a család például nyaralni megy. Ha ugyanis nem gondolunk át előre minden lehetőséget, utóbb olyan kényszerű megoldások születhetnek, amelyek ritkán használnak az állatnak. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az állattartást, így a nyuszi beszerzését is hasonló alapossággal és felelősséggel kell mérlegelni, mint mondjuk a gyermekvállalást – szól a fővárosi állatkert tanácsa.