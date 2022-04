Daka Zsolt kiemelten fontosnak nevezte, hogy tájékoztatást kapnak a különböző pályázati lehetőségekről, amelyek segíthetik a cég beruházási elképzeléseinek megvalósítását. Az ügyvezető igazgató ugyancsak az együttműködés lényeges területének nevezte a jövő generáció, a leendő húsipari dolgozók képzését. A Gyulahús jelenleg gyakorlati képzőhelyként is funkcionál, évről évre számos húsipari tanuló szerez ismereteket a cégnél.Mint a szakember kifejtette, 350 dolgozójuk van, a társaság pedig tavaly 8,3 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. Legfőbb beruházási elképzelésük, hogy a jelenlegi Béke sugárúti telephelyről a Kétegyházi üzembe kerüljön át a szárazáruk gyártása. Kérdésünkre Daka Zsolt kifejtette, az idei évben is nagyon változó feltételek között dolgoznak, a világ még bizonytalanabbá vált. Ennek ellenére jelentős, mintegy 10 százalékos árbevétel-bővülést céloztak meg, mind a belföldi piacokon, mind az export tekintetében előrelépnének ebben az évben is.