A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke lapunknak elmondta, nagyon fontosnak tartja az ország békéjét, nyugalmát, valamint a folyamatos fejlődést, ezért is vett részt a voksoláson.

– Emellett nagyon lényeges, hogy kifejezzük véleményünket, sorsdöntő szavazás zajlik, mindenkinek azt javaslom, azt javasoltam, hogy menjen el szavazni, és hallgasson a szívére – hangsúlyozta dr. Abrulrahman Abdulrab Mohamed.

Az alapítvány elnöke kiemelte, gyermekeink jövője szempontjából is megkerülhetetlen, hogy lehetőség szerint mindenki ott legyen a szavazófülkékben. Kérdésünkre elmondta, már a reggeli órákban is érezni lehetett, hogy sokan gondolkodnak így, hiszen a viszonylag korai időpont ellenére már előttük és utánuk is szavaztak, folyamatosan érkeztek az emberek.