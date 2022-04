– Meglátása szerint fejlődött Békéscsaba az elmúlt időszakban?

– Békéscsaba a magunk mögött hagyott évtizedben az elmúlt 50-100 év legnagyobb fejlődésén ment keresztül. Jó békéscsabainak lenni, ez egy előrehaladó város. Minden elismerést megérdemel Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, a polgármester, a képviselő-testület. Ez egy remek csapat, és a csapatsportokban azt szokták mondani, hogy győztes csapaton ne változtass. Bízom abban, hogy ahogy négy éve, most is felhatalmazást kap a békéscsabaiaktól és a környékben élőktől Herczeg Tamás. Eredményesen dolgozott, és a jövőben is jól fog.



– Közeleg a vasárnapi választás. Mi lehet a tétje?

– Nincs olyan választás, amelynek ne lenne meghatározó tétje. Pár hónappal ezelőtt azt lehetett mondani, hogy sorsdöntő voksolás következik. Ugyanis csatasorba álltak azok a politikai erők, ráadásul egymással összefogva, amelyek 2010 előtt tönkretették, mély válságba sodorták az országot, és abból nehéz volt, de sikerült közös erővel visszakapaszkodni. A gyurcsányi időszak politikusai a régi programmal álltak elő, így megint itt a fenyegetés, hogy katasztrofális évek következnek, ha ők kerülnek hatalomra. Ezért meg kell akadályozni, hogy a gyászos időszak visszatérjen, a magunk mögött hagyott 10-12 év érezhető sikereinek útján kell tovább járnunk.



– Mennyiben hozott változást az orosz-ukrán háború?

– Új helyzet alakult ki pár hete azzal, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, a szomszédban háború dúl. Ez emelte a tétet, és még inkább kirajzolódott a két nagy tábor közötti különbség. A baloldal kapkodva, összevissza beszélve folyamatosan olyan kijelentéseket tesz az elképzeléseiről, amellyel belesodorná az országot a háborúba, magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába. Azt is megfogalmazták, hogy el kellene zárnunk a számunkra nélkülözhetetlen gáz- és olajcsapokat, amellyel megállítanák a magyar gazdaságot. Ezzel szemben a Fidesz és a KDNP megfontolt, higgadt döntéseket hozott. Minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy megőrizzük a békét és a biztonságot, hogy törődve fogadjuk az Ukrajnából az országba érkezett, immár több mint 500 ezer menekültet. Meg kell állítani a baloldalt, amely belesodorná az országot a háborúba, a békére és a biztonságra egyedül a Fidesz és a KDNP nyújt garanciát. A tét eddig sem volt csekély, de még nagyobb lett.



– Országos népszavazást is tartanak gyermekvédelmi kérdésekben. Adott egy jogszabály, amit elfogadtak. Miért kell mégis véleményt mondani?

– Ez a népszavazás az európai politika egyik abszurditására hívja fel a figyelmet. Teljesen tagállami hatáskörbe tartozó kérdésben elfogadtunk egy jogszabályt, amely mindenben megfelel az európai normáknak. Mégis kőkemény támadás érte az Európai Unióból emiatt Magyarországot. Ez a népszavazás azt az erőt jelentheti, amellyel a már elfogadott törvény mellett ki tudunk állni, amely még nagyobb súlyt ad a korábbi döntésünknek. Nyugaton mindennapos jelenség, hogy a gyermekek agresszív szexuális propagandának vannak kitéve. Mi kiállunk azért, és a népszavazás is arról szól, hogy a szülők elidegeníthetetlen joga maradjon a gyermekek szexuális nevelése.