Czesznak Zsolttal és Kelemen Gáborral Csabacsűd külterületére vezetett utunk, ahol egy középkori templom- és faluhely között parkoltunk le. Némi előkészület, és a fémdetektorok felmarkolása után rögtön el is indultunk, egyenesen a szántóföld közepére. Legalábbis most ezt a szerepet tölti be a helyszín, ám közben számtalan kincset rejt. Olyanokat, melyekből kiderül, kik és hogyan éltek a környéken évszázadokkal, vagy akár évezredekkel ezelőtt. A múltkutatóktól megtudtuk, a lelőhelyen immár több mint 2000 tárgyat találtak.

Kifejtették, a középkori faluhely egy 1970-es évek vége óta ismert régészeti lelőhelyen van, de a részleteit még homály fedte, így idővel ők is megkapták az engedélyt, hogy "fémkeresőzzenek" a területen. Hozzátették, ez egy jelentős és nagy kiterjedésű település volt egykor, ingoványos, folyós területen, a mai Békés megye egyik legismertebb falva, sőt, majdnem mezővárosaként tartották számon Gyula, Békés és Décse után. Hunyadi birtok volt, Szilágyi Erzsébet öröklött tulajdona, egy kereskedelmi csomópont, amit számos folyóág keresztezett, a házak pedig halomszerűen álltak. Utóbbiakra utal az a helyszínen megtalált pecsételő is, amit vélhetően a család familiárisáé volt, aki azzal járt el Hunyadi János nevében. Megmutatták a szántóföld túloldalán fekvő templomhelyet is, ami inkább csak hozzáértők szemével látható, hiszen kiásták az alapjait, elhordták a téglát és teljesen befedték valamikor a '60-as években. Megmutatták továbbá a faluhelyről készült, folyamatosan fejlődő térképüket, amin látható a templom, a vizek és az egykori házak helyei is. Elmondták, egy tanulmányt írnak majd a terület kutatásáról.