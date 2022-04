Célként határozták meg az elért eredmények megőrzését, a munka hatékonyságának növelését, a legfontosabb pedig az, hogy magas színvonalon szolgáltassanak közbiztonságot Békés megyében. Az együttműködés jegyében figyelembe vették az önkormányzatok, a társhatóságok, a civil szervezetek, a helyiek jelzéseit. A lelkiismeretes munkának köszönhetően a kitűzött célokat sikerült elérni – ismertette dr. Varga K. Attila rendőr ezredes, Békés megye rendőrfőkapitánya.

A beszámoló szerint amíg 2020-ban 4002, addig 2021-ben 1 százalékkal kevesebb, 3968 bűncselekményt regisztráltak Békés megyében. A közterületen elkövetett és a kiemelten kezelt esetek száma ugyancsak mérséklődött. A nyomozási eredményesség pedig továbbra is 80 százalék körüli. Amíg a rablások és a rongálások száma némileg emelkedett, addig a testi sértések, a lopások és a lakásbetörések száma csökkent. A tulajdon elleni szabálysértések száma ugyancsak visszaesett.

Zalai Mihály /Fotók: Imre György/

Bár a személysérüléses balesetek száma – a halálosaké, a súlyos és könnyű sérüléssel járóké is – nőtt, az elmúlt tíz év második legjobb mutatóit hozta az előző év. A balesetek 60 százalékát gépkocsivezetők, 17 százalékát biciklisek okozták, főleg az elsőbbségi szabályok megsértése, a sebesség nem megfelelő megválasztása és a szabálytalan kanyarodások vezettek balesetekhez. Kiemelte: a jövőben is mindent megtesznek, hogy visszaszorítsák az esetek számát, figyelnek a járdán kerékpározókra is.

Beszélt arról is, hogy tavaly a rendőrök a kiadott küldéstől számítva átlagosan 12 perc 49 másodperc alatt érkeztek ki a megadott helyszínre. Jelezte, hogy 171 kilométeren figyelik a magyar-román határt. A tiltott átlépések száma egy év alatt 30 százalékkal esett vissza. Jellemző, hogy a migránsok nem rendelkeznek okmányokkal: a zöldhatáron főleg Battonyánál, a határátkelők közül pedig Lőkösházánál próbálkoznak illegális módon.

Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, a számok magukért beszélnek. Folytatódik az a tendencia, miszerint a bűncselekmények száma mérséklődik, a nyomozási eredményesség pedig több szempontból növekszik. Úgy véli, ez a sokéves színvonalas munkának köszönhető. Szerinte a rendőrség megítélése is folyamatosan javul; polgárbarát, segítő hozzáállás jellemzi a rendőröket. Kiemelte: a rendőrség számos bűn- és balesetmegelőzési programot valósít meg a gyerekeknek.

Regisztrált bűncselekmények száma Békés megyében az elmúlt években

Év Szám 2017 5650 2018 4998 2019 4056 2020 4002 2021 3968

Forrás BMRFK



Kérdésre dr. Varga K. Attila rendőr ezredes elmondta: fokozódik a migrációs nyomás, főleg Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyékben, így elképzelhető, hogy Békés megyei rendőrök is segítik majd az ottani munkát, mindenben felkészültek. További felvetésre a rendőrfőkapitány hangsúlyozta: az esetleges átvezénylések nem okoznak problémát, elegendő a létszám ahhoz, hogy helytállhassanak Békés megyében, legyen szó bármilyen feladatról is.





Mindig lehet az utcán látni rendőröket



Mucsi András és Hodálik Pál tanácsnok is arról beszélt: az emberek biztonságérzetét növeli, hogy folyamatosan lehet az utcákon találkozni a rendőrökkel – a beszámoló szerint tavaly csaknem 500 ezer órát töltöttek közterületi szolgálatban a rendőrök. Mucsi András kiemelte a helyi szintű együttműködések fontosságát is, és ezt megerősítette dr. Varga K. Attila rendőr ezredes, hiszen, mint mondta, minél több információval rendelkeznek, annál hatékonyabban tudnak reagálni.

Puju János hangsúlyozta, tapasztalata szerint a rendőrök hatékonyan és polgárbarát módon dolgoznak. Kónya István tanácsnok elmondta: mindenki számára megnyugtató, hogy kiváló eredményeket érnek el a rendőrök, hogy teljesítik a társadalmi igényeket. Aláhúzta, számtalan programot valósít meg a bűn- és balesetmegelőzés területén a rendőrség, megszólítva a fiatalokat és az időseket, a családokat egyaránt, a korosztályoknak megfelelő módon és témákban.