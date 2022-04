Az Alapítvány az Alapítványokért Plüss Kommandó Koraszülött Hadművelet elnevezésű programjának részeként novemberben indítottunk gyűjtést egy 18 millió forintos eszköz, a Giraffe Shuttle beszerzésére, amit a gyulai koraszülöttosztály számára szeretnénk felajánlani, és így az ott dolgozó kiváló szakemberek munkáját segíteni – nyilatkozta lapunknak Nyilka Ildikó, az alapítvány kuratóriumának elnöke. Az említett mintegy 18 millió forintból már csak 4,6 millió forint hiányzott, amikor értesítést kaptak arról, hogy valaki 2,3 millió forintot utalt a számlájukra.

– Bevallom, még a könnyem is kicsordult, hogy a hónapok óta dédelgetett álomhoz, a gép megvásárlásához karnyújtási közelségbe kerültünk. Az elmúlt időben kissé holtpontra jutott a gyűjtés, ezért is volt, ha átmenetileg is, de jóleső érzés, amikor megláttuk a nagy összegű utalást – tette hozzá az alapítvány elnöke, akinek azért is szívügye mindez, mert kislánya szintén koraszülöttként jött a világra.