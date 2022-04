Háromezer plüssmaci. Ezek egy részével is összefutottunk a határváros vasútállomásának várójában Neil és David, két angliai fiatalember révén. Elmondták fehérgyarmati barátaik vannak, és őket kérdezték, mivel segíthetnének. Amikor megtudták, hogy zömében anyukák, nagymamák érkeznek gyermekekkel, unokákkal a határ kárpátaljai oldaláról, Csapról vonattal, olyan játékokat szerettek volna átadni, melyekkel örömet szereznek.

Így döntöttek a plüssállatok mellett. A macik nyakába szeretettel teli üzenetek is akasztottak, ezeket angol gyermekek írták, küldték.

A Kárpátaljáról ékezett iskolás menekültek is írtak, de ők már a segítségponton, a táblára. A Kandó Kálmán Technikumban, főként annak a dr. Béres József Kollégiumában alakítottak ki férőhelyeket a családoknak. Amikor benéztünk az egyik szobába, – ahol csaknem harmincan aludhatnak éjszakánként, emeletes ágyakon – az egyik nyolcévesforma kislány írt krétával a táblára.

Megvártuk, míg befejezi: A szöveg így szólt: „Szeretlek anya, hiányzol apa!” Ehhez nem lehet mit hozzátenni.

Tilki Attila (balra), Erdős Norbert, Román István és Takács Árpád a vasútállomás egyik infópultjánál.

Kormos Erika a határ túloldaláról három hete érkezett. Mivel ukránul is beszél, nagy segítséget nyújt azoknak a menekülteknek is, akik nem tudnak magyarul.

– Enyhült a menekültáradat, ezen a segítőponton voltak éjszakák, amikor 270 embernek kellett helyet biztosítani – ecsetelte. – Most véleményem szerint egy átmeneti helyzet van, az Ukrajna belső területeiről érkezők megállnak Kárpátalján.

– Sokan ott szállnak meg, mely lakásokat elhagyták a korábban ideérkezők. Isten mentsen meg tőle, de ha nagyobb baj lesz még több szirénával és légiriadóval, újabb százezres tömeg indulhat útnak Kárpátaljáról.

Számos szervezet segíti Záhonyban a gyermekeket, Békésből is adományoztak.

A záhonyi vasútállomáson és a segítőponton jóleső érzés volt látni, hogy napi szinten tartják a kapcsolatot egymással a Békés és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, felelős tisztségviselők.

Ha már szóba hoztam, hogy Békés megyéből olyan segítség érkezett, amire igazán szükségük van a segítőponton lévőknek, akkor érdemes ezt egy kicsit részletezni. A konzervek és a száraztészták alapvető élelmiszernek számítanak, miként a tisztálkodási szerek, eszközök vagy akár a bébiétel és a pelenka. No, és a nagyszámú gyermeklétszámra tekintettel a játékok sem maradhatnak el.

– Kormánymegbízott úrral voltunk nemrégiben Lőkösházán, ahol Záhonyhoz hasonlóan vasúton érkeznek menekültek Ukrajnából – ecsetelte Erdős Norbert. – Ott is szereztünk tapasztalatokat arról, hogy miként kell lebonyolítani a dokumentumok ellenőrzését, a menekültek regisztrálását, tovább utaztatását.

– Most megnéztük, hogy egy-egy ilyen befogadószállás miként működik, mit kell biztosítani ahhoz, hogy a hozzánk érkezők lehetőleg mindent megkapjanak. Dél-Békésben Battonya és Dombegyház is közforgalmi határátkelő, könnyen bekerülhetnek a menekülteket illetően a frontvonalba, erre is fel kell készülnünk.

Erdős Norbert kitért arra, a túlnyomó többség Záhonyban is egy éjszakát tölt a segítőponton. Aztán vagy segélyszervezeti támogatással Nyugat-Európába mennek busszal, vagy ingyenes vonattal szintén oda, ahol családtagjaik, rokonaik, ismerőseik várják őket.

Munkácsról indult útnak, és érkezett meg egyéves gyermekével Záhonyba Andrea. Özvegyként – férje nem a háborúban, hanem balesetben hunyt el – egyedül neveli három gyermekét. A két nagyobb lánya Somogyban, Segesden tartózkodik Andrea édesapjánál, oda mentek tovább.

Angliai önkéntesek plüssmackókat adnak át a gyermekeknek.

Erdős Norbert szólt arról, megyénkben is kijelöltek olyan szálláshelyeket, melyek a menekültek rendelkezésére állnak. Az elsődleges a dombegyházi tornacsarnok, ha ez netán betelne, akkor Mezőhegyesen is megfelelő épület áll rendelkezésre. Három órán belül előkészítik, biztosítják az infrastruktúrát, a személyzetet. Ugyanakkor mindenki azt szeretné, hogy erre ne legyen szükség.

Kapcsolatban állnak egymással

Hasznos eszmecserét folytatott Záhonyban Erdős Norbert és Takács Árpád kollégáival. Az adományátadásra ugyanis eljött Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormánymegbízott, Helmeczi László, Záhony polgármestere is. Megegyeztek abban, folyamatosan tartják a kapcsolatot, és ha bármilyen információval rendelkeznek, megosztják egymással.

Ahogy Tilki Attila fogalmazott: nagyon jó dolog, hogy eljöttek az egyik legfontosabb, menekülteket befogadó, a sorsuk további alakulását segítő helyszínre a Békés megyeiek.

Adományaikat örömmel fogadták, például azért is, mert több édesanya csak a nyakában gyermekhordozóban lévő csöppségével, két másik gyermeke kezét fogva érkezett a záhonyi vasútállomásra. Ahol számos szervezet segítő kezet nyújt, többek között a Magyar Református Szeretetszolgálat vagy az Országos Roma Önkormányzat. Jónás Tibor, az önkormányzat tagja és felesége Klára február 24-étől, lényegében éjjel-nappal talpon van, és minden segítséget megadnak a hozzájuk fordulóknak.