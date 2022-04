Sportnapot tartottak hétfőn a sportcsarnokban az általános iskolásoknak – ismertette elöljáróban Ribárszki Péter polgármester, hozzátéve, hogy ünnepélyesen ennek keretében adták át a tavaly ősszel elkészült sportparkot. Emlékeztetett, 2016-ban indult egy nemzeti program, és ennek részeként pályázott az önkormányzat két létesítményre: az egyiket a Kölcsey utcai futópályához, a másikat pedig a sportpályához álmodták meg.

Ribárszki Péter, Herczeg Tamás és Katus Attila az átadáson.

Két éve értesítették arról a várost, hogy egy sportpark megépítésére kaptak lehetőséget. Új helyszínt jelöltek ki, a központot, a tó és a Betyárkaland játszótér szomszédságában, ahol egy korábbi beruházás eredményeként előzőleg öt eszközt telepítettek. Elmondta, most a 150 négyzetméteres, gumiburkolattal ellátott területen több mint egy tucat eszköz talált otthonra. Az önkormányzat a területet biztosította, a beruházást a BMSK Zrt. valósította meg 21 millió forintból.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kifejtette, hogy a 2016-ban indult Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében országszerte több mint kétezer létesítményt alakítottak ki, de önkormányzati és intézményi fejlesztések részeként ugyancsak számos sportpark épült.

Kiemelte, hogy a kondorosi szintén lehetőséget ad a szabadidő hasznos eltöltésére, a testmozgásra – és mindezzel segíti nemcsak a fizikai, hanem a lelki egészség megőrzését is. Úgy véli, tökéletes helyszínt választott az önkormányzat a beruházás megvalósítására, úgy véli, a sportpark egyfajta közösségi térként is szolgál majd a tó és a játszótér mellett.

A sport igazságos, mert itt a munka, a szorgalom és a kitartás mindig eredményre vezet – fogalmazott Katus Attila világ- és Európa-bajnok sportoló, aki a sportnapra érkezett Kondorosra.

Hozzátette, hogy miközben az egészséges életmódot és a testmozgást népszerűsíti, a rendezvényeken a fiataloktól mindig megkérdezi, hogy ki szeretne egészséges lenni. Hangsúlyozta, mindenki az szeretne lenni, mégis csak az emberek fele sportol. Úgy véli, kifogások keresése helyett előtérbe kell helyezni a sportot, kell rá időt szánni.

Beszélt arról is, hogy a kondorosi sportpark remek helyszínre került, és hogy mindenféle edzésre lehetőséget biztosít. Ezt követően több diák – Kunstár Bence, Mohácsi Gábor, Balázs Bettina, Fodor Noémi és Liszkai Tímea Barbara – segítségével meg is mutatta, hogy miként érdemes használni a létesítményt. A sportpark mellett kihelyeztek egy útmutatót, egy leírást is, az alapján az eszközök alkalmasak húzódzkodásra, tolódzkodásra, a hát- és a hasizom erősítésére, azok között van bordásfal, létra, multifunkciós tréner, lépegető és korlát is.