A rendezvényt Hrabovszki János, a vadászszövetség és a vadászkamara megyei elnöke nyitotta meg, aki ismertette a napirendi pontokat, és a megjelent tagok előtt álló feladatokat. Egyben kijelentette, a korábbi hetek megbeszéléseit követően eldőlt: a megyei vadásznapot Gyula városával közös szervezésben, szeptember 17-én rendezik meg.

Ezt követően a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója mondott köszöntőt. Dr. Rákóczi Attila a hivatal és a vadászkamara közti együttműködésről beszélt, szavai szerint számos közös célt fogalmaztak meg, napi szintű kapcsolatban állnak egymással.

A főigazgató a vadgazdálkodási szakemberek, az ágazat fontosságát hangsúlyozta, a közös munkák közül pedig kiemelte azt a korábbi döntést melynek hatására két héttel tovább lehetett mezei nyúlra vadászni, és az élőnyúl-befogás is ugyanennyivel hosszabbodott: ezzel is segítettek a pandémia miatt nehéz helyzetbe került ágazat helyzetén. Mindemellett a trófeabírálatokról, az ezzel kapcsolatos ügyekről is szót ejtett.