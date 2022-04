Görög hangulat uralkodik ezen a héten a Jókai színház színpadán, hiszen pénteken kerül a nagyközönség elé Joseph Stein – John Kander – Fred Ebb: Zorba, a görög című musical. Az előadás rendezője, a Jászai Mari-díjas Radó Denise a főpróbán kiemelte, a zenés darab tökéletesen átadja a regény gondolatiságát, amely – a könyv alapján készült filmben is felcsendülő – zene által válik teljesé.

– Az előadás végére a közönség is megismerheti majd, milyen a déli mentalitás, hogyan lehet kimutatni minden érzelmet, legyen az pozitív vagy negatív. A szereplőkön keresztül ők is megtapasztalhatják, miként fedezhetünk fel valami pozitívumot a romok között, magunk körül, amely segít megélni, túlélni a jelent – avatott be a részletekbe a rendező.

Hozzátette, a Zorbát bár Amerikában sokat játszották, Magyarországon mégsem került bele a színházi látképbe.

– Egy nagyon szép, mély mondanivalóval bíró színdarab. Megtanít a mának, a pillanatban élni. Miközben arra figyelmeztet, hogy élvezzünk ki, lássuk meg a pillanat tökéletességét, mert ez teszi szebbé az életet – hangsúlyozta Radó Denise.

Mint elhangzott, az előadás Krétán játszódik a hatvanas években, oda érkezik az író, Niko, aki örökölt a családjától egy bányát. Itt találkozik Zorbával, aki megtanítja őt élni. Ám az írónak Zorba nem hoz szerencsét: először a bánya omlik be, aztán a görög világmegváltó ötlete, a fakitermelő vállalkozás is befuccsol.

A rönkfa szállítására a hegyoldalba épített drótpálya mindenestül összeomlik, maga alá temetve az író összes megtakarított pénzét. Niko azonban kap cserébe valami sokkal fontosabbat, elsajátítja az életigenlést, a pozitív gondolkodás filozófiáját, a romok alatt pedig már ő javasolja: „Táncoljunk!”

A csabai előadáson Zorbát Katkó Ferenc alakítja. A színművész a próbán kiemelte, minden ember életében van egy kalandor korszak, amikor önfeledten éli az életét.